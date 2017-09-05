سید مصطفی علوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود سالانه بیش از ۳۳۰ روز آفتابی در اصفهان با متوسط شش ساعت در روز، کارشناسان این شرکت را برآن داشت تا برای بهره برداری حداکثری از این انرژی برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی بیان داشت: برهمین اساس نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰ کیلووات با هزینه‌ای بیش از ۷۱۰ میلیون ریال در شرکت گاز استان اصفهان احداث می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: با استفاده از انرژی خورشیدی و اقدام زیست محیطی، از مصرف سالانه بیش از پنج هزار لیتر سوخت های فسیلی و انتشار یک هزار و ۳۰۰ تن کربن جلوگیری می‌شود.

وی گفت: این نیروگاه با توان تجمعی پنل حدود ۲۸۵ وات دارای ۳۵ پنل خورشیدی با وزن ۱۷ کیلوگرم تشکیل شده که در مساحتی بالغ بر ۱۵۰ متر مربع نصب شده است.

علوی بیان داشت:‌ این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت برق تولیدی سالانه ۲۰ هزار کیلووات با یک خط اختصاصی به شبکه سراسری برق شهرستان متصل شده و طی قرادادی ۲۰ ساله با شرکت توزیع برق شهرستان هر کیلووات بالغ بر ۹ هزار و ۷۷۰ ریال به این شرکت فروخته می شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های کلان کشور استفاده بهینه از منابع و ارتقاء میزان بهره برداری از منابع متنوع انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین بخشی از نیاز روزافزون انرژی کشور به شمار می‌رود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و گاز، دارای قابلیت فراوان از لحاظ انرژی های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، زیست توده و زمین گرمایی است.

وی بیان داشت: استان اصفهان از شرایط مناسبی برای تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است.