اعزام تیم های ملی به تورنمنت بین المللی و لیگ جهانی کاراته وان

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه ریزی فدراسیون قرار است نفرات اول حاضر در اردوی تیم های نوجوانان، جوانان و امید و نیز نفرات اعزامی تیم ملی بزرگسالان به رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان , چند کاراته کا نیز با نظر کادر فنی تیم بزرگسالان به ترکیه اعزام شوند.
تیم های ملی نوجوانان و جوانان برای حضور در تورنمنت بین المللی استانبول که ۳۱ شهریور ماه برگزار می شود، عازم کشور ترکیه می شوند و تیم های امید و بزرگسالان نیز قرار است در لیگ جهانی کاراته وان(سری A) که در روزهای اول و دوم مهر ماه در استانبول برگزار می شود، شرکت کنند.
اسامی نفرات اعزامی به شرح ذیل است:
نوجوانان
دختر:
وزن ۴۷-کیلوگرم، معصومه محسنیان
وزن ۵۴ – کیلوگرم،صدیقه صادقی
وزن ۵۴ + کیلوگرم،زهرا یعقوبیان
پسر:
وزن ۵۲- کیلوگرم: پوریا اقدسی
وزن۵۷ –کیلوگرم : علیرضا فرجی
وزن ۶۳ –کیلوگرم: عرفان داودی
وزن ۷۰ –کیلوگرم: امیرحسین بیگدلی
وزن ۷۰ +کیلوگرم: کامران بصیری
جوانان
دختر:
وزن ۴۸- کیلوگرم:لیلا برجعلی
وزن ۵۳- کیلوگرم: نفر اعزامی این وزن پس از برگزاری رقابت انتخابی مشخص خواهد شد.
در وزن ۵۹- کیلوگرم: نگین آلتونی
در وزن ۵۹+کیلوگرم، مینا یوسفی
پسر:
وزن ۵۵ –کیلوگرم: مرتضی نعمتی
وزن ۶۱- کیلوگرم، قاسم خوبرو
وزن ۶۸ -کیلوگرم، سیدعلی کریمی
وزن ۷۶ –کیلوگرم: باربد صداقت
وزن ۷۶ +کیلوگرم، مجید نیکوهمت
امید
دختر:
وزن ۵۰ – کیلوگرم:سارا بهمن یار
وزن ۵۵ – کیلوگرم: آویشن باقری
وزن ۶۱ – کیلوگرم: ملیکا احدی
وزن ۶۸ – کیلوگرم: شقایق واحدی
وزن ۶۸ + کیلوگرم: شبنم واحدی
پسر:
وزن ۶۰- کیلوگرم: علی مسکینی
وزن ۶۷ –کیلوگرم: امیررضا میرزایی
وزن ۷۵ –کیلوگرم: الیاس محمدزاده
وزن ۸۴-کیلوگرم: نفر اعزامی این وزن پس از برگزاری رقابت انتخابی مشخص خواهد شد.
وزن ۸۴ +کیلوگرم: صالح اباذری
بزرگسالان
در بخش بانوان: نسرین دوستی، فاطمه چالاکی، رزیتا علیپور، مبینا کاویانی، محدثه آقایی،حمیده عباسعلی، دلارام دوستی، طراوت خاکسار و زهره برزگر
در بخش مردان: مجید حسن نیا، امیر مهدی زاده، حسین سمندر، بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، ذبیح اله پورشیب، ابراهیم حسن بیگی، سامان حیدری، علی اصغر آسیابری، هامون درفشی پور
در بخش کاتا
زنان:
کاتای انفرادی نوجوانان: زینب السادات حسینی
کاتای انفرادی جوانان: حدیثه جمال
کاتای انفرادی امید: فاطمه صادقی
کاتای تیمی جوانان – نوجوانان: تیم اصفهان با ترکیب یگانه شهپری، گلناز شاه زیدی و عرفانه مساح
کاتای انفرادی بزرگسالان: نگین باقری
مردان:
کاتای انفرادی نوجوانان: احمدرضا محمودی
کاتای انفرادی جوانان: امیر یزدان تدین
کاتای انفرادی امید:جاوید بهمن جاه
کاتای تیمی نوجوانان – جوانان: تیم کاتای کرمان
کاتای انفرادی بزرگسالان: امیربهادر تدین و ابوالفضل شهرجردی
کاتای انفرادی و تیمی جوانان در تورنمنت بین المللی و لیگ جهانی کاراته وان شرکت خواهند کرد.
تیم های ملی کاراته نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان مردان و زنان به تورنمنت بین المللی و لیگ جهانی کاراته وان(سری A) استانبول اعزام می شوند.
