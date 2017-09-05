اعزام تیم های ملی به تورنمنت بین المللی و لیگ جهانی کاراته وان

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه ریزی فدراسیون قرار است نفرات اول حاضر در اردوی تیم های نوجوانان، جوانان و امید و نیز نفرات اعزامی تیم ملی بزرگسالان به رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان , چند کاراته کا نیز با نظر کادر فنی تیم بزرگسالان به ترکیه اعزام شوند.



تیم های ملی نوجوانان و جوانان برای حضور در تورنمنت بین المللی استانبول که ۳۱ شهریور ماه برگزار می شود، عازم کشور ترکیه می شوند و تیم های امید و بزرگسالان نیز قرار است در لیگ جهانی کاراته وان(سری A) که در روزهای اول و دوم مهر ماه در استانبول برگزار می شود، شرکت کنند.



اسامی نفرات اعزامی به شرح ذیل است:

نوجوانان

دختر:

وزن ۴۷-کیلوگرم، معصومه محسنیان

وزن ۵۴ – کیلوگرم،صدیقه صادقی

وزن ۵۴ + کیلوگرم،زهرا یعقوبیان



پسر:

وزن ۵۲- کیلوگرم: پوریا اقدسی

وزن۵۷ –کیلوگرم : علیرضا فرجی

وزن ۶۳ –کیلوگرم: عرفان داودی

وزن ۷۰ –کیلوگرم: امیرحسین بیگدلی

وزن ۷۰ +کیلوگرم: کامران بصیری



جوانان

دختر:

وزن ۴۸- کیلوگرم:لیلا برجعلی

وزن ۵۳- کیلوگرم: نفر اعزامی این وزن پس از برگزاری رقابت انتخابی مشخص خواهد شد.

در وزن ۵۹- کیلوگرم: نگین آلتونی

در وزن ۵۹+کیلوگرم، مینا یوسفی



پسر:

وزن ۵۵ –کیلوگرم: مرتضی نعمتی

وزن ۶۱- کیلوگرم، قاسم خوبرو

وزن ۶۸ -کیلوگرم، سیدعلی کریمی

وزن ۷۶ –کیلوگرم: باربد صداقت

وزن ۷۶ +کیلوگرم، مجید نیکوهمت



امید

دختر:

وزن ۵۰ – کیلوگرم:سارا بهمن یار

وزن ۵۵ – کیلوگرم: آویشن باقری

وزن ۶۱ – کیلوگرم: ملیکا احدی

وزن ۶۸ – کیلوگرم: شقایق واحدی

وزن ۶۸ + کیلوگرم: شبنم واحدی



پسر:

وزن ۶۰- کیلوگرم: علی مسکینی

وزن ۶۷ –کیلوگرم: امیررضا میرزایی

وزن ۷۵ –کیلوگرم: الیاس محمدزاده

وزن ۸۴-کیلوگرم: نفر اعزامی این وزن پس از برگزاری رقابت انتخابی مشخص خواهد شد.



وزن ۸۴ +کیلوگرم: صالح اباذری



بزرگسالان

در بخش بانوان: نسرین دوستی، فاطمه چالاکی، رزیتا علیپور، مبینا کاویانی، محدثه آقایی،حمیده عباسعلی، دلارام دوستی، طراوت خاکسار و زهره برزگر



در بخش مردان: مجید حسن نیا، امیر مهدی زاده، حسین سمندر، بهمن عسگری، مهدی خدابخشی، ذبیح اله پورشیب، ابراهیم حسن بیگی، سامان حیدری، علی اصغر آسیابری، هامون درفشی پور



در بخش کاتا

زنان:

کاتای انفرادی نوجوانان: زینب السادات حسینی

کاتای انفرادی جوانان: حدیثه جمال

کاتای انفرادی امید: فاطمه صادقی

کاتای تیمی جوانان – نوجوانان: تیم اصفهان با ترکیب یگانه شهپری، گلناز شاه زیدی و عرفانه مساح

کاتای انفرادی بزرگسالان: نگین باقری



مردان:

کاتای انفرادی نوجوانان: احمدرضا محمودی

کاتای انفرادی جوانان: امیر یزدان تدین

کاتای انفرادی امید:جاوید بهمن جاه

کاتای تیمی نوجوانان – جوانان: تیم کاتای کرمان

کاتای انفرادی بزرگسالان: امیربهادر تدین و ابوالفضل شهرجردی



کاتای انفرادی و تیمی جوانان در تورنمنت بین المللی و لیگ جهانی کاراته وان شرکت خواهند کرد.