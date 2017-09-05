اکران ۴۰۰ اثر ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم سبز کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نادری امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه اظهار داشت: در ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز، برنامه‌های مختلفی همچون انیمیشن، مستندهای کوتاه و بلند در سینما فرهنگ کرمانشاه اجرا می‌شود.

نادری بیان کرد: امسال علاوه بر کرمانشاه، شهرستانهای کنگاور، سنقر و کلیایی، جوانرود و دالاهو میزبان ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز خواهند بود که از هجدهم لغایت بیست و چهارم شهریور ماه امسال به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

دبیر استانی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در کرمانشاه با بیان اینکه جوایز زیست محیطی برای شرکت کنندگان، طی مدت برگزاری جشنواره لحاظ شده است، افزود: در این مدت هر روز ۲ فیلم رایگان برای علاقه مندان داریم.

نادری ساعات برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در کرمانشاه را هشت صبح تا ۲۳ شب اعلام کرد و گفت: در نخستین روز از جشنواره، آیین افتتاح با حضور بازنشستگان برگزار می‌شود و در روز دوم نیز دهیاران و شورا های اسلامی را دعوت کردیم.

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از پخش ۴۰۰ اثر ایرانی در ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برنامه های دیگر همچون کارگاه نقاشی، برنامه‌های آموزشی و... نیز پیش بینی شده و از ظرفیت ۳ سالن سینما فرهنگ استفاده می‌شود.

نادری هدف از برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در استان کرمانشاه را رسیدن به توسعه پایدار، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با محوریت اقتصاد سبز عنوان کرد.