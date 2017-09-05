شبیه سازی سفر به مریخ در صحرای ظفار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، صحرای ظفار یکی از بدترین مناطق روی زمین برای زندگی است. جالب آنکه قرار است سال آتی گروهی ۶ نفره از فضانوردان به صحرای ظفار در عمان بروند و در یک عملیات شبیه سازی زندگی در مریخ شرکت کنند.

در هرحال فضانوردان در فوریه ۲۰۱۸ میلادی یک ماه را در این کویر در ایزوله کامل زندگی خواهد کرد. آنها تجهیزات مختلف مانند پهپاد، مریخ نوردهای روباتیک و گلخانه هیدروپونیک نیز همراه خود به این صحرا می برند تا ۱۹ آزمایش را در منطقه انجام دهند.

این عملیات توسط انجمن فضایی اتریش انجام می شود.

علاوه برگروهی که در منطقه آزمایشی فعالیت می کنند، گروه دیگری در مرکز کنترل این فرایند را رصد می کنند. فاصله مخابراتی بین دو گروه نیز ۱۰ دقیقه بین هر پیام در نظر گرفته شده که مشابه مریخ است.

این آزمایش درمنطقه ای به مساحت ۱۲۰ مایل مربع از صحرای ظفار انجام می شود که شباهت زیادی به مریخ دارد.