کتاب زبان واحد ارتباط بشریت است/داوری ٣١٢ اثر در انتخاب کتاب سال

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسکندری نژاد روز سه شنبه در نخستین آیین انتخاب کتاب سال استان قزوین که با حضور نویسندگان، مولفان و اهالی قلم و ادب استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم ترین ابزارهای بیان دانش و علم در دنیا کتاب است و سال ها و نسل ها ارتباط بشری با این ابزار سبب شده است تا به یکی از مقبول ترین ها تبدل شود.

وی بیان کرد: با این حال ما وظیفه داریم ازا ین میراث گرانبها حفاظت و حراست انجام دهیم که قدردانی از اهالی قلم، مولفان کتب و نشر و ترویج کتب برجسته نمونه ای از این حراست و حفاظت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: آیین انتخاب کتاب سال استان قزوین یکی از برنامه های هدفمند به منظور ارج نهادن به مقام مولفان ونویسندگان استان قزوین بود که انگیزه ای برای دور هم جمع شدن اهالی قلم در استان باشد.

اسکندری نژاد گفت: برای انتخاب و داوری کتب در مرحله نخست دو اولویت قزوینی بودن مولف کتاب و مرتبط با استان قزوین بودن موضوع کتاب بررسی شد و نهایتا کتب برای داوری به دست گروه داوران سپرده شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: آیین انتخاب کتاب سال استان قزوین می تواند مشوقی برای انتخاب برترین ها در استان و ارتقاء کیفیت آثار ادبی و هنری باشد.

وی گفت: مراحل برنامه ریزی و اجرای اجرای کار پروژه نخستین دوره انتخاب کتاب سال استان قزوین از مهر ماه سال ٩٥ آغاز شد و فراخوان به دست علاقمندان رسید که ٣١٢ اثر به دبیرخانه رسید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: : با انجام چندین مرحله داوری در مرحله نهایی ٨ کتاب در ٨ رشته برگزیده و ١١ اثر نیز مورد تقدیر شناسایی شد که امروز در این مراسم از آن قدر دانی صورت خواهد گرفت.

اسکندری نژاد همچنین افزود: انتخاب کتاب سال برتر نخستین تجربه استان قزوین در این حوزه است که قطعا در سال های آینده تلاش خواهد شد تا ارتقاء کیفیت و کمیت جدی در اجرای برنامه داشته باشیم.



