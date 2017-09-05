انتشار پیام انقلاب در قالب هنر وظیفه اصلی حوزه هنری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری فارس، محسن مومنی شریف در سی و سومین نشست سراسری روسای مراکز استانی حوزه هنری در شیراز گفت: سال آینده چهلمین فجر انقلاب اسلامی است و امیدوارم حوزه هنری به گونه ای در این زمینه عمل کند که بتواند حقی که بر گردنش هست را ادا کند.

وی با اشاره به منشور الزامات و اقتضائات فضای جدید و منویات مقام معظم رهبری گفت: از نگاه مقام معظم رهبری انقلاب صرفاً یک جابه جایی سیاسی نبود بلکه در انقلاب شاهد تحول همه جانبه هم در عرصه سیاست هم در متن جامعه بودیم.

مومنی‌شریف در تشریح تحول سیاسی، اجتماعی برخاسته از انقلاب اسلامی گفت: در عرصه سیاست، ایران از یک حکومت ارثی وابسته به بیگانگان به حکومتی مردمی، سربلند، مستقل و دارای هویت بدل شد و در بعد اجتماعی، از جامعه‌ای بی هویت و دنباله رو به جامعه‌ای با هویت، دارای استقلال و اصالت و خلاقیت و حرف نو رسیدیم .

وی ادامه داد: علاوه بر منظر داخلی، در عرصه بین الملل نیز تحولات مختلفی رخ داده و در دنیا طرفدارانی را پیدا کرده‌ایم و البته دشمنانی نیز، اما مهم آن است که نمی‌توان از کنار ایران به راحتی عبور کرد.

مومنی‌شریف با بیان اینکه شخصیت و سیره‌ی حضرت امام(ره) برای مقام معظم رهبری بسیار مهم است و ایشان نگران تحریف شخصیت امام(ره) هستند، گفت: برای امام (ره) کارهایی انجام شده، اما این اندازه کار در حد شخصیت ایشان نبوده است؛ گاهی برای برخی شخصیت‌های معمولی کارهای بزرگی انجام می‌شود اما ما فکر می‌کنیم اینکه نهادی برای این کار تشکیل شده دیگران مسئولیتی ندارند حال آنکه همه باید خود را مسئول بدانیم.

وی با بیان اینکه شناخته شدن انقلاب بدون امام (ره) ممکن نیست، افزود: امام (ره) توانست جوان‌ها را وارد صحنه کند، تکیه ایشان به مردم بود و جذابیت ایشان برای مردم، آنها را به صحنه کشاند.

مومنی‌شریف در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های انجام شده در مراکز استانی حوزه هنری پرداخت و گفت: از حرکت‌های مثبت اخیر برگزاری شب‌های خاطره است و امیدوارم این کار به جریانی به نام حوزه‌ی هنری بدل شود.

رئیس حوزه‌ی هنری بی انگیزگی را برای این نهاد سمی مهلک دانست و با بیان اینکه امروز مراکز حوزه هنری به مراکز تولیدی تبدیل شده است، گفت: اکنون زمان ارتقای کیفی تولیدات فرا رسیده است.