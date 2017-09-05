به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادگستری گلستان، محمدصادق اسماعیلزاده اظهار کرد: بهمنظور جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی ۱۴ بنای غیرمجاز در زمینهای کشاورزی شهرستان کردکوی تخریب شد.
وی افزود: پرونده این بناها با شکایت جهاد کشاورزی شهرستان از سال ۹۴ و ۹۵ در دادگستری تشکیلشده بود که پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم، امروز آرا اجرا شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی اظهار کرد: بیشتر این بناها در مراحل ابتدایی ساختوساز بودند که با اقدام بهموقع دادستانی، ساخت آنها متوقف و امروز تخریب شد.
اسماعیلزاده از مردم خواست برای جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و باغی و حفظ منابع طبیعی، هرگونه دستاندازی و تغییر کاربری را به سامانه ۱۳۱ گزارش کنند.
نظر شما