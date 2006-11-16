به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که مطلع هستید اجرای تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری موضوع امکان جابجایی نامزدها به استانهایی که تعداد کاندیداها تنها به تعداد نیاز یا کمتر است، منوط به تعیین تکلیف قطعی صلاحیت کلیه داوطلبان می باشد و بدین منظور مهلت 48 ساعته برای تغییر محل از استانی به استان های مشمول تبصره، پس از انتشار اسامی نامزدهای منظور شده است.

از آنجایی که ممکن است بعضی از داوطلبان هم اکنون متقاضی تغییر محل باشند، شایسته است در پاسخ به آنان اعلام نمایید تا تعیین تکلیف تعداد نامزدهای حوزه های انتخابیه و فرارسیدن موعد مقرر (9 و 10 آذرماه ) تامل نمایند و در صورت وجود استان های مشمول تبصره تقاضای خود را به استان مبدا یا ستاد انتخابات کشور تسلیم نمایند.