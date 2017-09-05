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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

رئیس صنعت، معدن و تجارت بوشهر خبر داد:

اجرای ۸۵ هزار میلیارد ریال پروژه در منطقه ویژه شمال استان بوشهر

اجرای ۸۵ هزار میلیارد ریال پروژه در منطقه ویژه شمال استان بوشهر

بوشهر - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی پنج پروژه با سرمایه‌گذاری ۸۵ هزار میلیارد ریال در منطقه ویژه شمال استان بوشهر آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی صبح سه‌شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان دیلم اظهار داشت: در راستای توسعه صنایع در سطح استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است و شاهد اجرای طرح‌های متنوعی هستیم.

وی به آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها در منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: توسعه صنایع در این منطقه نتایج مطلوبی از جمله توسعه اشتغال و افزایش تولید و درآمدزایی را در پی خواهد داشت.

حسینی محمدی اضافه کرد: در منطقه ویژه اقتصادی شمال استان ۹ فقره جواز تاسیس طرح صنعتی با سرمایه گذاری ثابت ۱۴ هزار میلیارد تومان در زمینه صنایع پتروشیمی نظیر تولید متانول، اتیلن، پروپیلن و پلی پروپیلن و مشتقات آنها صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: از این طرح‌ها، چهار طرح آن اخیرا از سوی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلنگ زنی و آغاز شده است.

وی بیان کرد: در این منطقه تا کنون عملیات اجرایی پنج طرح صنعتی با مجموع سرمایه گذاری ثابت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

حسینی محمدی از توسعه متوازن صنایع در نقاط مختلف از جمله مناطق محروم به عنوان یک اولویت نام برد و افزود: شهرستان دیلم به علت هم‌جواری با خلیج فارس دارای ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات است.

کد مطلب 4079211

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