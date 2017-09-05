لزوم ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی پیش از ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه طرح مصباح الهدی و نورالهدی در اردوگاه دانش آموزی، به مسئله لزوم ترویج سبک زندگی قرانی در جامعه اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به وجود آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص این بحث و گسترش فعالیت‌های فضای مجازی و رسانه ای در سال‌های اخیر در این دوره از طرح مصباح الهدی و نور الهدی برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی قرانی و کنترل خشم و سواد رسانه ای با حضور اساتید مجرب و با تجربه ویژه دانش اموزان این طرح برگزار شد.

وی ضمن عرض تبریک بمناسبت دهه ولایت و عید سعید غدیر اظهار داشت: از مهم‌ترین اهداف طرح مصباح الهدی و نورالهدی مازندران تربیت نیروی متخصص قرآنی و آشنایی قرآن آموزان با مهارت‌های زندگی قرآنی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این طرح قرآنی و با در خواست از مسئولین در راستای حمایت از طرح‌های قرآنی کشور و مازندران افزود: طرح مصباح الهدی در مقطع راهنمایی و به مدت سه سال و طرح نورالهدی مخصوص دانش آموزان دبیرستان به مدت سه سال است که اختتامیه این طرح‌ها با حضور بیش از سیصد قران آموز در اردوگاه دانش آموزی مازندران در جوار بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) برگزار می‌شود.

قربانی در بخش پایانی سخنان خود به خروجی این طرح قرآنی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بخشی ازفارغ التحصیلان طرح مصباح الهدی و نورالهدی با شرکت در کلاس‌های تربیت معلم و آموزشیاری به عنوان مربیان قرآن کریم در شهرهای استان مازندران فعالیت می‌کنند.

لازم به ذکر است آیین اختتامیه طرح مصباح الهدی و نورالهدی مازندران در اردوگاه دانش آموزی مشهد مقدس با حضور بیش از ۳۰۰ قرآن آموز این طرح در حال برگزاری است.