رؤیای «رنو» از سال ۲۰۳۰ را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجله خودرو، بسیاری از کارشناسان این خودرو را محصولی قابل توجه از خودروساز شناخته شده فرانسوی می دانند که قطعا در نمایشگاه خودروی فرانکفورت که یکی از سه نمایشگاه بزرگ خودرو در دنیاست، توجهات را به خود جلب می کند.

رنو این خودرو را در قالب برنامه ای موسوم به «چشم انداز ۲۰۳۰» ارایه کرده و طی آن قصد دارد طیف متنوعی از خودروهای مفهومی و متعلق به آینده را تولید و به دنیا معرفی کند. پیش تر نیز این خودروساز از محصول مفهومی دیگری موسوم به RS ۲۰۲۷ Vision در نمایشگاه خودروی شانگهای رونمایی کرده بود.

این خودروساز فرانسوی اعلام کرده که هدف از تولید RS ۲۰۲۷ Vision نشان دادن این نکته هیجان انگیز بوده که در سال ۲۰۲۷ خودروهای ویژه رقابتهای فرمول یک چه شکل و شمایلی خواهند داشت اما Renault Symbioz گامی بلندتر به جلو و نمایش تحسین برانگیز از یک خودروی جاده ای در سال ۲۰۳۰ است.

رنو هنوز اطلاعات فنی درباره این خودروی مفهومی منتشر نکرده و تنها از روی ساختار آن می توان دریافت که به تلفیق حرکت و سبک زندگی در آینده توجه ویژه ای شده است. همچنین فاکتور محیط زیست به عنوان یک اصل در آن در نظر گرفته شده است.

برای آگاهی از جزئیات فنی این محصول دیدنی باید تا آغاز به کار نمایشگاه خودروی فرانکفورت صبر کرد.