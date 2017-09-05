درخواست تحقیق وتفحص از کتاب تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن رادیولوژی ایران، دکتر علیرضا رادپور در ارتباط با موضوع درخواست تحقیق و تفحص از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، اظهار داشت: این کتاب در سال ۹۳، در ایران منتشر شد و پس از آن مورد اجرا قرار گرفت و در سال ۹۴ ویرایش دوم و در سال ۹۶ ویرایش سوم در آن منتشر شد.

وی با اشاره به اینکه کتاب ارزش‌ نسبی خدمات سلامت بر اساس کتاب CPT کالیفرنیا که کتاب مرجع است تدوین شد و در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران این کتاب با معیارهای غیر شفاف بومی‌سازی شده است ، و این بومی‌سازی سرآغاز مشکلات است، چرا که این مسئله به صورت علمی و فنی صورت نگرفته و کاملاً غیرشفاف و جانب‌دارانه بومی‌سازی شده است.

عضو شورای سیاست‌گذاری انجمن رادیولوژی ایران با بیان اینکه در ویرایش اول هیچ مشورتی از انجمن رادیولوژی در مورد مباحث مربوط به ما نشده بود گفت:‌در ویرایش دوم با ما مشورت شد ولی نظرات کارشناسی ما بطور کامل اعمال نشد ودر ویرایش سوم هم مشورتی با انجمن رادیولوژی نشده است. بومی سازی غیرکارشناسی کتاب ارزش نسبی سبب شد ، همه افراد دخیل از جمله سیاست‌گذاران، سازمانهای بیمه ،ارائه‌کنندگان خدمت و مردم نسبت به ان معترض باشند.

رادپور با بیان اینکه بومی‌سازی کتاب ارزشگذاری نسبی در واقع دستکاری جانبدارانه کتاب مرجع بوده نه بومی‌سازی، گفت: بومی سازی با سوگرایی همراه بوده و اکثر رشته‌ها ی تخصصی پزشکی به آن اعتراض دارند و در ویرایش سوم به جای رفع اشکالات قبلی ،به مشکلات آن افزوده شده است.

رئیس انجمن رادیولوژی شاخه مازندران گفت: وزارت بهداشت در کاهش تعرفه برخی از رشته‌ها همچون رشته رادیولوژی مغرضانه عمل کرده و ما پیشنهاد تحقیق وتفحص از کتاب ارزش نسبی سلامت را به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارایه دادیم ،که امیدواریم اقدامات مؤثر در راستای شفاف سازی صورت گیرد.

رئیس کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران تصریح کرد: در کمال ناباوری شاهد کاهش ۴۵ درصدی تعرفه سونوگرافی وافزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی در سال ۹۶ بودیم . برای ما جای سوال است ، با چه استدلالی تعرفه‌ها کم شده است ،آیا فقط سونوگرافی برای بیمه ها ومردم هزینه داشته و سایر موارد مشمول هزینه نمیشود؟

وی با اشاره به اینکه راه صرفه‌جویی و کنترل هزینه‌ها، یک کار علمی است و مدیریت تخصصی و امانتدارنه را میطلبد،‌ گفت: اجرای صحیح راهنمایی بالینی ومدیریت درخواستها ،در این راستا می‌تواند مؤثر باشد که متأسفانه وزارت بهداشت در اجرای راهنمایی بالینی کوتاهی کرده و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

رادپور با تأکید بر اینکه کاهش تعرفه‌ها همیشه اثر مطلوب نداشته و گاهی اثر معکوس می‌گذارد،‌گفت:‌ ما با کاهش هزینه‌های درمان مخالف نیستیم البته به شرطی که این مسئله علمی و طبق اصولی صورت گیرد و خدمات بیمه‌ای بطور مناسی ارائه شود.

رادپور گفت: تعرفه های خدمات کاهش یافته است واین در حالی است که مراکز ما حدود یکسال است که مطالبات بیمه ای خود را دریافت نکردند ،تعرفه های مربوط به رادیولوژی وسی تی وام ار ای بصورت غیرمنطقی پایین است وامیدوار به اصلاح ان بودیم که محقق نشد،ودر حوزه تصویربرداری هزینه زیادی از جمله ، تورم سالیانه ،نگهداری تجهیزات ، افزیش حقوق پرسنل ، حقوقی، آب، برق و تجهیزات و ... باید تأمین شود. وبا این روند ادامه ارایه خدمات تصویربردرای مطلوب ، دچار مشکل میشویم. وادامه همکاری با بیمه ها دچار اختلال خواهدشد ومسلما عواقب تصمیمات غیرکارشناسی متوجه وزارت بهداشت ورفاه خواهد بود.

رئیس انجمن رادیولوژی شاخه مازندران گفت: وزارت بهداشت در کاهش تعرفه برخی از رشته‌ها همچون رشته رادیولوژی مغرضانه عمل کرده و ما پیشنهاد تحقیق وتفحص از کتاب ارزش نسبی سلامت را به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارایه دادیم ،که امیدواریم اقدامات مؤثر در این راستا به شفاف سازی نحوه هزینه های درمانی کمک نماید.

عضو شورای سیاست‌گذاری انجمن رادیولوژی ایران با تأکید بر ضروت تحقیق و تفحص از کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت خاطرنشان کرد: با وجود کاهش تعرفه‌ها و بدهی‌های محقق نشده ،رادیولوژیست‌ها چگونه باید فعالیت کنند ، لذا درخواست داریم که اگر دولت بودجه ندارد و مشکلات آن در این زمینه است حداقل مدیریت مناسب برای کنترل هزینه ها صورت گیرد وبا نگرش عدالت محور، کتاب CPT به صورت کامل اجرا کند.

متاسفانه رویکرد وزارت بهداشت نسبت به جامعه رادیولوژی در دولت ۱۱ منفی بوده است وبا تصمیمات غیرکارشناسی سبب چالشهای زیادی برای ما شدند که اخرین مورد ان هم مربوط به مسایلی میشود که د بالا ذکر شد، امیدواریم رویکرد مسیولین وزارت بهداشت در دولت ۱۲ نسبت به جامعه رادیولوژ ی اصلاخ شود تا در کنار هم بتوانیم در ارتقا سلامت مردم کوشا باشیم.