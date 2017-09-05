دو بازیکن جدید به تیم فوتبال سپیدرود پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب کرمی و میثم تهیدست با عقد قراردادی رسما به جمع بازیکنان تیم سپیدرود پیوستند و از دیدار این تیم در جام حذفی می‌توانند این تیم را همراهی کنند.

پس از جدایی سید محسن حسینی مدافع سرشناس تیم سپیدرود و پیوستن او به تیم گسترش فولاد تبریز و همچنین پس از خداحافظی سهیل حق شناس مهاجم و کاپیتان تیم فوتبال سپیدرود رشت، دو جای خالی در لیست این تیم باز شد تا شهاب کرمی و میثم تهیدست رسما به جای این دو به تیم سپیدرود اضافه شوند.

تهیدست از ابتدای فصل با تیم سپیدرود تمرین می‌کرد که به دلیل فقدان جا در لیست بازیکنان بزرگسال این تیم امکان همراهی کردن سپیدرود را نداشت.

همچنین خبر دیگر از تیم سپیدرود این که هادی تامینی که در ابتدای فصل بعنوان مربی-بازیکن با این تیم قرارداد منعقد کرده بود، از امروز تنها بعنوان کمک مربی با این تیم هست و خداحافظی وی از مستطیل سبز بعنوان بازیکن قطعی شد.