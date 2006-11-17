داوری مشکل اصلی جشنواره تئاتر کودک اصفهان بود

ناصر آویژه که سال هاست در زمینه نویسندگی و کارگردانی تئاتر کودک فعالیت می کند و امسال نیز با "صندوقچه مروارید" در جشنواره اصفهان حضور داشت، درباره جشنواره امسال به خبرنگار مهر گفت: "جشنواره تئاتر کودک امسال نسبت به دیگر جشنواره ها آثاری حرفه ای تر ارائه کرد، اما فضای عمومی جشنواره خوب نبود، شاید دلیل آن بزرگی اصفهان بود یا اینکه جشنواره های قبلی بیشتر در شهرهای کوچکتر بودند اما با فضائی گرمتر."



آویژه با همفکر و همسو دانستن دیدگاه هیئت داوران تصریح کرد: "این بزرگترین مشکل جشنواره بود. به نظر من داوران کمی هیجانزده و احساسی برخورد کردند و همه متعلق به یک دهه بودند و معیار آنها در انتخاب آثار تئاتر کودک در همان دهه ای بود که خودشان فعالیت هنری داشتند. به عنوان مثال چون در آن زمان از موسیقی در نمایش کودک زیاد استفاده نمی شد و آثار بیشتر مانند آثار بهرنگی و مفید جنبه متفکرانه داشت، امروز با نمایش هائی با موسیقی زیاد مشکل دارند."



کارگردان "صندوقچه مروارید" افزود: "این داوران در انتخاب برگزیدگان خود طبق معیار همیشگی خود عمل کردند و دقیقا سه نمایشی که قصه گوئی لطیف داشتند را برگزیده اعلام کردند و آثار بزن و بکوبی را مردود. برخلاف نظر هیئت داوران تماشاگران جشنواره به خوبی با نمایش موزیکال من ارتباط برقرار کردند. به نظرم " یک دختر و یک سرباز" هم به عنوان نمایش برگزیده جشنواره سیزدهم تئاتر کودک از همه کارهای جشنواره بهتر بود."



این هنرمند در پایان با اشاره به اینکه تصمیم دارد فعلا تا دو سال دیگر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شرکت نکند، متذکر شد: "این جشنواره از خیلی جهات برای من مفید بود. اما قصد دارم خودم را برای یک تجربه نو و متفاوت با آثار قبلی ام آماده کنم، تجربیات جدید را با تجربیات چندساله خودم بیامیزم و یک متن بسیار اصیل ایرانی را برای اجرا در نظر بگیرم. ضمن اینکه بیش از آنکه به مسائل آموزشی توجه کنم، به مسائل فکری نمایش ها بپردازم."