به گزارش خبرنگار مهر، برگزار کنندگان این نشست روز جهانی فلسفه را مناسبت برگزاری این نشست دانسته و هدف از برگزاری آن را پرورش و توسعه تواناییهای فکری کودک و نوجوان عنوان کردند.

حمیده بحرینی دبیر فلسفه و مترجم داستان لیزا نوشته متیولیپمن به عنوان نخستین سخنران این نشست بود که به ابعاد اخلاقی این داستان برای کودکان اشاره کرد.

بحرینی گفت : کتاب لیزا که برای پایه ششم برنامه درسی لیپمن نوشته شده است بیشتر به اخلاق کاربردی و مسائل روزمره اختصاص دارد. به طوری که ما به عنوان بزرگسال گاهی با چنین مسائلی رو به رو می شویم اما نمی دانیم که چگونه با آن برخورد کنیم. این کتاب ابزار مناسبی برای فکر کردن بوده که می تواند تفکر را به کودک بیاموزد.

این دبیرفلسفه با اشاره به بخشی از کتاب گفت: این کتاب اخلاق را در وضعیتهای مختلف مورد بررسی قرار داده و مسئولیت، ملاکهای سنجش، تلاقی کردن را با رویکرد اخلاق کاربردی به کودک آموزش می دهد.

دکتر "یحیی قائدی" عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم به عنوان یکی از ناظران جلسه پیشنهاد کرد : بهتر است راهنمای این کتابهای ترجمه شود تا آموزگار بهتر بتواند به کودک کمک کند به اهداف مورد نظر دست یابد و تفاوت مفاهیم ارائه شده را بداند. کتاب لیزا برای بالا بردن درک اخلاقی نوشته شده است بنابراین اگر کتاب با راهنمای آموزگار ترجمه شود می تواند کاربردی تر قلمداد شود.

دکتر "الهام مکنون" مدیر گروه پژوهشی بررسی مسائل زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی خود را با عنوان نحوه نگرش به برنامه فلسفه برای کودکان ارائه کرد و با اشاره به تازه بودن برنامه فلسفه برای کودکان و عدم آشنائی جامعه دانشگاهی با این رشته وارداتی گفت: برنامه فلسفه برای کودکان یک برنامه میان رشته ای است و باید تحقیقاتی که در زمینه آن صورت می گیرد به رشته های مربوط آن ارتباط داشته باشد.

وی همچنین از فعالان این عرصه خواست به مبنای علمی که در آن فعالیت می کنند بیتشرتوجه کرده و نسبت به آن ذهن تحلیلی داشته باشند. چرا که ما نیز باید به کودکان بیاموزیم برای هر امری در دنیا یک علت وجود دارد.

دکتر الهام مکنون تصریح کرد: کنجکاویها، زیربنیاها را تشکیل می دهند و چگونگی تمام امور همان امری است که می تواند به عنوان زیر بنای فلسفه برای کودکان محسوب شود. باید کودکان بیاموزند که صرفاً چرائی امور اهمیتی ندارد و باید به چگونگی آن نیز توجه کرد. این نوع نگرش و تفکر می تواند در برنامه های آموزشی جای گیرد.

دکتر یحیی قائدی که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم با محوریت " فلسفه برای کودکان: چرا اکنون؟" سخنرانی می کرد گفت: باید آموزش فلسفه برای کودک و ریشه های آن را به عنوان یک برنامه میان رشته ای درک کنیم؛ چرا که این برنامه در اولین مرحله روشن سازی مفاهیم را مد نظر دارد تا عمل به آن مفاهیم تسهیل شود.

وی همچنین تأکید کرد: اگر برنامه فلسفه برای کودکان به به معنای حقیقی درک شود، این امر مانع از گرفتاری ما در دام فلسفه رشته ای خواهد شد و می توانیم در پاسخ به "پیاژه" بگوئیم فلسفه صرفاً مفاهیم انتزاعی نیست.

دکتر قائدی اختلافات فرهنگی در داستانهای غربی را متذکر شود و گفت: داستانهای بسیاری در فرهنگ فارسی وجود دارند که برای کودکان نیز ملموس و قابل درکند.

وی افزود: انجمن مطالعات درسی در نظر دارد یک گروه به تصویب برساند تا محور فعالیتهای خود را بر برنامه درسی فلسفه برای کودکان متمرکز کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم گفت: کودک امروز باید توانائی انتخاب داشته باشد و به تفکر، تعقل، تشخیص و داوری اهمیت دهد. فلسفه برای کودکان باید ابزاری باشد تا کودک از توانائی انتخاب درست و غلط برخوردار شود.

دکتر "الهام مفتاح"، دانشور و عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این میان یادآور شد: تفکر شرقی باید به نوعی رهاکردن کودکان را از سنین پائین تر آغاز کند؛ چرا که بسیاری از شرقیان اعتقاد دارند فرزندان آنها تا سنین میانسالی باید از پذیرش پند و اندرز برخوردار باشند درحالی که اگر کودک بیاموزد به جای خود فکر کند و مهارتهای تفکر را بسط دهد در آن هنگام می تواند تشخیص دهد و انتقاد کند.

دکتر خلیجی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی در نشست " چشم اندازها و راهکارهای برنامه فلسفه برای کودکان" اظهار داشت: بسیاری برنامه فلسفه برای کودکان را با فلسفه اشتباه می گیرند، اما باید به خاطر داشته باشیم که این برنامه فلسفه نیست. فلسفه برای کودکان یک مسئله علمی و فنی محض است. این رشته همان چیزی است که نیروی انسانی با کیفیت را تحویل جامعه می دهد.

وی افزود: امروزه منابع طبیعی از ردیف سرمایه های ملی بیرون آمده و نیروهای انسانی به عنوان سرمایه ملی محسوب می شود. از این رو، عقب ماندگی و کیفیت جوامع براساس نیروی انسانی سنجیده می شود و کیفیت نیروی انسانی مبتنی بر خود پویایی و خود شکوفایی است.

دکتر خلیجی گفت: رشته فلسفه برای کودکان نیز بر شکوفائی انسان متمرکز شده است و باید برای این شکوفائی بستر مناسبی فراهم شود تا انسان چون چشمه ای جوشیده و موانع سر راه آن کنار رود.

دکتر مرتضی خسرو نژاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز که در زمینه ادبیات کودک فعالیت می کند نیز طی یک سخنرانی به پایان نامه هایی اشاره کرد که در این عرصه شکل گرفته اند و متذکر شود که یکی از این محققان حتی 2 فصل به عنوان نمونه یک کتاب درسی که می تواند تفکر را در مخاطب خود برانگیزد را تألیف کرده و در رساله تحقیقاتی خود ارائه کرده است.

دکتر خسرونژاد ضمن ابراز امیدواری کرد که این تحقیقات در جامعه فکرورزی و فکر پروری مؤثر واقع شود به مجموعه داستانهای آموزشی اشاره کرد که شامل 10 جلد کتاب آموزشی – تصویری است که با هدف تولید مطالب تلازم برای تفکر کودک تهیه شده است.

وی گفت: این کتابهای بر سه فرض مبتنی هستند: پرورش توانائی های تمرکز زادائی کودکان، بهره گیری از فرهنگ بومی؛ اتکا بر تصویر سه ویژگی این کتابهای هستند و دارای ظرافتهای شگفت انگیزی داستانها و افسانه های فارسی است.

دکتر جعفر آقایانی چاوشی استاد دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقاله ای تحت عنوان " پیشینه آموزش فلسفه " به پرسشهایی چون هدف اصلی آموزش فلسفه، سابقه این رشته میان ما ایران و علت نیاز به چینین آموزشی پاسخ گفت.

دکتر چاوشی افزود: آموزش فلسفه به کودکان با پارادایم هایی همراه است که کودک بتواند طی آن مفاهیم فلسفی را براساس تجربیات زندگی کشف کنند.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف آموزش فلسفه به کودکان را به ابوریحان بیرونی نسبت داد که از این روش در هزارو اندی سال پیش برای آموزش متفاوت هندسه به کودکان سود برد، اما متأسفانه روش ابوریحان ادامه یافت و آموزش حافظه محور جای آن را گرفت چنین آموزشی اندیشه را در نطفه خفه کرده و حالت انفعالی به وجود می آورد.

دکتر صفائی مقدم از دانشگاه شهید چمران اهواز سخنرانی را با عنوان " چشم اندازهای فلسفه و اجرای آن به علت پرداختن به برنامه فلسفه برای کودکان اشاره کرد.

دکتر صفائی مقدم اظهار داشت باید این پرسش ها را مطرح کنیم که چه عاملی باعث شد به برنامه فلسفه برای کودکان رجوع کنیم پاسخ داده و به این امر پی ببریم که اقبال نسبی جامعه علمی نسبت به برنامه فلسفه برای کودکان ناشی از وجود مشکل خاصی است یا تنها زیبائی بحث درخور توجه بوده است.

وی گفت: اعتقاد دارم رفع مشکل بزرگسالان یکی از علل توجه به این برنامه بوده است؛ چرا که نحوه مخالفت کردن و داوری بزرگسالان قابل توجه است و بسیاری از آنها در زندگی روزه مره خود با مشکل مواجه می شوند. کودکان باید از خردسالی آموزش دیده و برای رفع این مشکلات باید نسل بعدی را تربیت کنیم و برخی از آموزشهای برنامه فلسفه برای کودکان به این مشکلات اشاره می کند.

رئیس سابق دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: یک رویکرد دیگر به برنامه فلسفه برای کودکان این است که ما کودک را دارای حقوق خود می دانیم و می خواهیم مهارتهای زندگی اجتماعی را به آنها بیاموزیم؛ این درشرایطی است که ما از کانال اعاده حقوق کودک وارد نشده ایم.

وی همچنین پیشنهاد کرد اجرای این برنامه را افرادی جدا از متفکران و طراحان آن برعهده گیرند تا اجرائی کردن این ایده ها در آینده با مشکل مواجه نشود.

دکتر مرعشی که در دانشگاه شهید چمران اهواز مدرس آموزش تفکر به کودکان محسوب می شود و رساله دکترای خود را در زمینه برنامه ارائه کرده است طی مقاله ای با عنوان توسعه برنامه فلسفه برای کودکان و توسعه خود گفت: در مقوله ای چون نوسازی هنگامی که سیر تاریخی توسعه بررسی می شود نخستین تحول فرهنگی اروپا ( رنسانس) مدنظر قرار می گیرد. مبنای این تحول فرهنگی تحول فرهنگی است.

وی افزود: ژاپنیها این طیف زمانی را طی 150 سال طی کردند و کشورهای جنوب غربی آسیا با الگوگیری از ژاپن از 50 سال پیش این حرکت را آغاز کرده و اکنون به دروازه توسعه رسیده اند.

دکتر مرعشی گفت: یکی از مسئولان ایران چندین پیش برنامه توسعه ایران را طی 20 سال دانست و ما برای رسیدن به این توسعه باید بستر مناسب آن را فراهم کنیم. چرا که در بحث توسعه به طور کلی با دوجامعه بیمار و سالم رو به رو هستیم.

وی تصریح کرد: برنامه فلسفه برای کودکان تنها در جامعه سالم اجرا می شود و متفکرین بزرگ در بستر مناسب باید رشد کنند؛ از آنجا که هدف برنامه فلسفه برای کودکان ایجاد تحول است اما باید بررسی کنیم که می توانیم بستر مناسب آن را فراهم کنیم یا خیر.

دکتر مرعشی یادآور شد: تازمانی که بستر مناسب فراهم نشود امکان اجرای آن در سطح گسترده با موفقیت همراه نیست، اما با این وجود اقداماتی در این راستا صورت گرفته است.