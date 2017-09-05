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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸

علیخانی ناظر شورای شهر تهران در سازمان تاکسیرانی شد

علیخانی ناظر شورای شهر تهران در سازمان تاکسیرانی شد

ناظر شورای شهر تهران در سازمان های تاکسیرانی و پایانه ها انتخاب شد.

محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با ۲۰ رای به عنوان ناظر شورای شهر در سازمان پارک سوارها و پایانه های مسافربری شهر تهران انتخاب شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران، علیخانی را با ۱۹ رای به عنوان ناظر شورا در سازمان تاکسیرانی انتخاب کردند.

کد مطلب 4079310
نورا حسینی

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