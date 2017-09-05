علیخانی ناظر شورای شهر تهران در سازمان تاکسیرانی شد

محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با ۲۰ رای به عنوان ناظر شورای شهر در سازمان پارک سوارها و پایانه های مسافربری شهر تهران انتخاب شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران، علیخانی را با ۱۹ رای به عنوان ناظر شورا در سازمان تاکسیرانی انتخاب کردند.