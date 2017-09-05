سردار مهدی معصوم بیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه مبارزه با زمینخواری یکی از برنامههای اصلی در دستور کار نیروی انتظامی استان اصفهان است، اظهار داشت: در این زمینه نیز طی یک سال گذشته نیروی انتظامی استان اصفهان موفقیتهای خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار موجود طی یک سال گذشته دو میلیون و ۵۰۰ هزار زمین از دست زمینخواران خارج شده است، ابراز داشت: ارزش ریالی این زمینها ۳۵۰ میلیارد ریال بوده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته چهار باند بزرگ زمینخواری در استان اصفهان دستگیر شده است، تصریح کرد: ۵۰ درصد این زمینها مربوط به اداره منابع طبیعی، ۲۵ درصد مربوط به اداره کل راه و شهرسازی و ۱۵ درصد مربوط به دیگر سازمانها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با زمینخواری همه دستگاههای استان اصفهان همکاری لازم را داشتهاند، افزود: در این زمینه در نظر داریم این روند را ادامه دهیم و دست همه زمینخواران را از زمینها و مراتع استان کوتاه کنیم.
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