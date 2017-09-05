به گزارش خبرگزاری مهر، استاد حسینعلی شریف، داور چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته اذان گفت: نوای خوش اذان مورد توجه بسیاری از مردم بوده چرا که اذان نمادی برای معرفی دینمان محسوب می شود.

وی ادامه داد: اذان گویی از ثواب ویژه ای برخوردار است لذا بسیاری از مسلمانان بر یادگیری آن اهتمام جدی دارند.

کارشناس، موذن و داور مسابقات در رشته اذان تاکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره ارشاد و تبلیغات اسلامی و آموزش پرورش زمینه دسترسی به دوره های کمک آموزشی این رشته قرآنی را فراهم سازند.

شریف درخصوص اهمیت و نقش برگزاری محافل و مسابقات قرآنی گفت: با ایجاد فضای قرآنی ، راغبین به یادگیری رشته های قرآنی افزایش یافته و هم اکنون علاقمندان بی شماری درصدد شرکت در مسابقات هستند در رشته اذان، نتایج مطلوب و قابل قبول بوده است.

حسینعلی شریف با اشاره به سبک های خاص اذان اذعان داشت: سبک های مورد توجه مسابقات سبک هایی با لحن و لهجه عربی بوده لذا ادای جملات اذان با لهجه فارسی، نتیجه قابل قبول کسب نمی شود.

وی ادامه داد: کسب نمره بالا مستلزم رعایت تمامی قواعد و فنون علم تجوید بوده و فرد موذن در صورت عدم کسب نتیجه مطلوب از مسابقات حذف می شود.

این داور بین المللی با بیان اینکه سطح مسابقات نسبت به سال های پیشین تغییر محسوسی نداشته است، گفت: با توجه به اینکه رشته دعاخوانی یک رشته جدید محسوب شده و در بین متسابقین به خوبی شناخته نشده است لذا انتظار می رود در سالهای آتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.