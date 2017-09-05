چهار معاون شهردار تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی طی احکام جداگانه ای چهار معاون خود را منصوب کرد.

حجت میرزایی معاون برنامه ریزی شهردار که از اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد است که در دولت قبل معاون اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل شهردار تهران که دارای دکتری مهندسی صنایع و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بود که پس از حادثه آتش سوزی قطار سمنان-دامغان استعفا داد.

مهدی حجت به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران معرفی شد او دکترای حفاظت از بناهای تاریخی را دارد و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی را داشته است.

همچنین سمیع الله حسینی مکارم نیز معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران است او پیش از این معاون سرمایه گذاری سازمان شهرداری تهران، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور بوده است.

محمدمهدی حجت دارای مدرک فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک انگلستان است.

او که از بنیان‌گذاران سازمان میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود در سابقه کاری‌اش جانشینی وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی، ریاست سازمان میراث فرهنگی، قائم مقامی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو به چشم می‌خورد.

سمیع اله حسینی مکارم، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری و اقتصاد برنامه‌ریزی است.

او پیش از این معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود و معاونت سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و مدیر کلی بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد.

حجت الله میرزایی، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری، توسعه و برنامه ریزی و اقتصاد است.

او علاوه بر عضویت هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل موسسه سیاست پژوهی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.

در کارنامه اجرایی و پژوهشی میرزایی مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای ده‌ها پروژه در مناطق مختلف کشور با اهداف توسعه روستایی، شهری، صنعتی و سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد.

حسن پورسیدآقایی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه شریف و دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس است.

او که در روزهای نخست پس از انقلاب در جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و امور تربیتی در مدارس جنوب تهران فعال بود و سابقه همکاری با جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف را داشت ، در سال ۱۳۶۸ وارد راه‌آهن شد و از آن زمان مدارج اداری از کارشناسی مرکز تحقیقات راه آهن تا مدیریت عامل راه آهن و معاونت وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید را پیمود.

پورسیدآقایی در سال ۱۳۸۳ از رئیس دولت اصلاحات نشان لیاقت و مدیریت دریافت کرد و در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی شرکت مپنا بود.