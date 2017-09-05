آب در تمام نقاط تهران در شرایط «سبز» قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی و آغاز بزرگترین عملیات اجرایی طرح آبرسانی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران، خط انتقال الغدیر ٢ ،جهت تامین آب شرب شهرستان های اسلامشهر ، بهارستان ، رباط کریم و شهر جدید پرند طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت پایتخت باید طرح هایی برای افزایش خدمات آب و فاضلاب داشته باشیم و امروز در شرکت آبفا جنوب غرب تهران ما هیچ نقطه ای را نداریم که برای آب رسانی در آن دچار مشکل باشیم.

وی افزود: هم اکنون آب تمام نقاط تهران در شرایط «سبز» به سر می برد، که این امر نشان دهنده کیفیت و سلامت آب است، اما از طرفی باید با فراهم کردن زیر ساخت ها طوری برنامه ریزی کنیم که خللی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، عملیات اجرایی طرح آبرسانی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران، خط انتقال الغدیر ٢ ،جهت تامین آب شرب شهرستان های اسلامشهر ، بهارستان ، رباط کریم و شهر جدید پرند، ظهر سه شنبه با حضور محمودی، سرپرست وزارت نیرو، سید حسین هاشمی، استاندار تهران، حمیدرضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمع دیگری از مسئولین در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.