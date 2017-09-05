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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد؛

غربی‌ها به دنبال سلطه فرهنگی هستند

غربی‌ها به دنبال سلطه فرهنگی هستند

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: غربی ها امروز به دنبال ترویج سبک زندگی خود و القای آن به دیگر ملت ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از سوغات رضوی که در فروشگاه «به نشر» برگزار شد اظهارکرد: مهم ترین موضوعی که در مشهد باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع زیارت است زیرا این عمل به عنوان یک فرآیند در آینده انسان ها موثر است.

وی افزود: غربی ها امروز به دنبال ترویج سبک زندگی خود و القای آن به دیگر ملت ها هستند و در این مسیر با تولید کالا و ارسال آن به کشورهای دیگر سعی در سلطه فرهنگی دارند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: کسی مخالف استفاده از تکنولوژی و لوازم مدرن نیست، اما باید توجه داشته باشیم این کالاها با فرهنگ ما در تضاد نباشند و کالاهای وارداتی باید بومی سازی شده و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشند.

رئیسی بیان کرد: استفاده از تجربه موفق دیگران خوب است اما کارشناسان  حوزه تربیتی باید به فرهنگ خودمان نیز توجه داشته باشند.فرهنگ ایرانیان بسیار غنی و کهن است و همین عامل باعث شده تا بسیاری شیفته این فرهنگ و تمدن شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از موضوعات فرهنگی ما بحث سوغات بوده که در دین اسلام نیز به آن تاکید شده است و در این راستا باید محصولات مناسبی را تولید و در معرض انتخاب زائران قرار دهیم.

رئیسی تاکید کرد: ما در مشهد باید الگویی برای سوغات باشیم و آن را به دیگر شهرها وحتی کشورهای دیگر از جمله اعتاب مقدسه در کشور عراق معرفی کنیم که این مهم باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.

وی بیان کرد: تولید سوغات می تواند تاثیر مهمی بر حوزه اشتغال و تولید داشته باشد که امیدواریم شاهد رشد این بخش باشیم.

کد مطلب 4079349

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