به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از سوغات رضوی که در فروشگاه «به نشر» برگزار شد اظهارکرد: مهم ترین موضوعی که در مشهد باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع زیارت است زیرا این عمل به عنوان یک فرآیند در آینده انسان ها موثر است.

وی افزود: غربی ها امروز به دنبال ترویج سبک زندگی خود و القای آن به دیگر ملت ها هستند و در این مسیر با تولید کالا و ارسال آن به کشورهای دیگر سعی در سلطه فرهنگی دارند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: کسی مخالف استفاده از تکنولوژی و لوازم مدرن نیست، اما باید توجه داشته باشیم این کالاها با فرهنگ ما در تضاد نباشند و کالاهای وارداتی باید بومی سازی شده و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشند.

رئیسی بیان کرد: استفاده از تجربه موفق دیگران خوب است اما کارشناسان حوزه تربیتی باید به فرهنگ خودمان نیز توجه داشته باشند.فرهنگ ایرانیان بسیار غنی و کهن است و همین عامل باعث شده تا بسیاری شیفته این فرهنگ و تمدن شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از موضوعات فرهنگی ما بحث سوغات بوده که در دین اسلام نیز به آن تاکید شده است و در این راستا باید محصولات مناسبی را تولید و در معرض انتخاب زائران قرار دهیم.

رئیسی تاکید کرد: ما در مشهد باید الگویی برای سوغات باشیم و آن را به دیگر شهرها وحتی کشورهای دیگر از جمله اعتاب مقدسه در کشور عراق معرفی کنیم که این مهم باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.

وی بیان کرد: تولید سوغات می تواند تاثیر مهمی بر حوزه اشتغال و تولید داشته باشد که امیدواریم شاهد رشد این بخش باشیم.