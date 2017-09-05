تعاونی های کشور رتبه بندی می شوند/سهم ناچیز گلستان از ضمانت نامه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین نژاد ظهر سه شنبه در داوزدهمین جشنواره تعاونی های برتر گلستان اظهار کرد: بخش تعاون کشور نیاز به کمک دارد و ما در صندوق ضمانت سرمایه گذاری می توانیم به تعاونی های کشور و توسعه آن ها کمک کنیم.

وی با یادآوری اینکه در قانون اساسی سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف کرده اند، افزود: بخش عمده اقتصاد کشور دولتی است و بیان می شود ۸۰ درصد دولتی حدود ۲۰ درصد خصوصی و تعاونی است.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور ادامه داد: عده ای معتقدند حدود پنج تا ۶ درصد اقتصاد کشور تعاونی است اما بنده معتقدم این سهم به مراتب کمتر است.

وی با بیان اینکه هنوز بانک اطلاعاتی درست و حسابی از تعاونی های کشور نداریم، اضافه کرد: سه راه برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد و نخستین راهی که در دستور کار دولت یازدهم و دوازدهم تغییر مالکیت دولت است.

حسین نژاد با یادآوری اینکه با دستور رئیس جمهور پروژه های نیمه تمام باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود، تصریح کرد: این راه سریع و بهترین راه برای توسعه تعاونی ها در کشور است.

وی بیان کرد: پروژه های نیمه تمام کشور می تواند به تعاونی های بزرگ مقیاس واگذار شود و ما هم تلاش می کنیم با تامین مالی جدید و تضمین آن ها را کمک کنیم.

وی با بیان اینکه هر شهر می تواند تعاونی عمران شهری را تشکیل دهد و از خیلی از مباحث حقوقی و مالیاتی معاف شود، خاطرنشان کرد: توسعه تعاونی های موجود راهکار دوم دولت برای توسعه اقتصاد تعاونی است.

وی گفت: علیرغم داشتن تجربه های بسیار، تعاونی های کشور از علم روز دنیا به دور هستند و در این حوزه توفیق چندانی نداشته ایم.

حسین نژاد با بیان اینکه برای تولید انبوه و مبادلات وسیعی بخش خصوص و تعاونی هیچ یک به تنهایی نمی توانند در حوزه صادرات موفق شوند، تاکید کرد: باید تشکل هایی با سهامداری تعاونی در حوزه صادرات تشکیل دهیم.

وی راهکار سوم را در تشکیل تعاونی های جدید و دانش بنیان دانست و گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند مشکل وثیقه تعاونگران را حل کند و با اعتبار سنجی و رتبه سنجی تامین وثیقه آن ها را بپذیرند.

۱۲۰۰میلیارد تومان ضمانت نامه سرمایه گذاری صادر شد

وی از صدور یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه سرمایه گذاری برای تعاونی های کشور خبر داد و افزود: متاسفانه سهم تعاونی های گلستان از این ضمانت نامه ها ناچیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه رتبه‌ بندی شرکت‌ های تعاونی‌ طراحی و راه ‌اندازی شده است،ادامه داد: در دولت یازدهم سقف ضمانت‌ نامه یک و نیم میلیارد تومان بوده است که این رقم در سالجاری به ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون کشور با اشاره به اینکه سه نوع ضمانت نامه عمومی، اعتباری و معاملات از طریق صندوق سرمایه‌گذاری تعاون کشور قابل ارائه است، افزود: این صندوق برای شرکت تعاونی های مناطق برخوردار ۷۰ درصد و مناطق محروم و دانش بنیان ۸۰ درصد تسهیلات آن را تضمین می کند.

وی ناامن بودن فضای کسب و کار را یکی از معضلات موجود کشور دانست و تصریح کرد: امسال رتبه‌ بندی تعاونی ها را در دستور کار قرار داده ایم و با پذیریش ضمانت سرمایه گذاری آن ها بر اساس رتبه به توسعه و توانمند سازی آن ها و همچنین امنیت بیشتر فضای کسب و کار کمک کنیم.