۶۷ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شد/واردات گندم ممنوع است

محمود حجتی در حاشیه پنجمین گردهمایی کشت های پاییزه که به مناسبت آغاز سال زراعی ۹۷-۹۶ برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال تولید دانه های روغنی نسبت به سال گذشته ۲.۷ برابر شده است اظهار داشت: برنامه داریم برای سال آینده نیز میزان تولید را به همین اندازه افزایش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید و ذخایر مناسب گندم افزود: با توجه به این مسائل واردات گندم ممنوع است و اجازه نمی دهیم گندم وارد کشور شود اما درباره محصولاتی مانند برنج و شکر باید به اندازه نیاز این محصولات را با مدیریت وارد کنیم. ضمن اینکه قیمت محصولات وارداتی از قیمت محصولات داخلی کمتر باشد که به تولید داخل ضربه بخورد.

به گفته حجتی، جو و ذرت نیز به اندازه نیاز وارد می شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از جایگزینی قیمت تضمینی گندم به جای خرید تضمینی خبر داد و گفت: در این مکانیزم گندم از طریق بورس عرضه می شود و ما بقی آن را نیز دولت پرداخت می کند.

حجتی درباره پرداخت پول گندم کاران نیز افزود:تاکنون ۶۷ درصد پول کشاورزان به حساب آنها واریز شده است.