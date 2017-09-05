شهرداری قزوین شایسته تقدیر ویژه در اقامه نماز شد

سعید وزیری نژاد معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در سال ۹۵ توسط هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قزوین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود:بر اساس این ارزیابی؛ شهرداری قزوین از سوی هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان قزوین موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه شد.

وزیری نژاد به تشریح فعالیت شهرداری قزوین و سازمان های تابعه پرداخت و گفت:برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز، برگزاری دو مرحله طرح تصحیح قرائت نماز ویژه کارمندان، برگزاری مسابقه گلبانگ اذان ویژه کارکنان، برگزاری جشنواره مسابقه عکس نماز ویژه کودکان کارمندان شهرداری، برپایی نماز جماعت مغرب و عشاء در هشت بوستان شهر قزوین، را از جمله برنامه های شهرداری قزوین در حوزه ترویج فرهنگ نماز برشمرد.

وزیری نژاد خاطرنشان کرد: برگزاری جشن تکلیف برای فرزندان کارکنان شهرداری در آذرماه سال جاری، مسابقه کتابخوابی برای فعالان اجرایی نماز از کتاب شیوه های دعوت به نماز نوشته قرائت برگزار می شود و از دیگر برنامه هایی است که پیش از اجلاس استانی نماز انجام خواهد شد.

وی افزود: همواره تلاش کرده ایم تا از امکانات شهرداری های قزوین و سازمان های تابعه شهرداری برای ترویج و توسعه نماز استفاده کنیم.