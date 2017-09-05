مراسم هفته پارالمپیک با مشارکت چهل هزار نفر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، دومین نشست ستاد مراسم روز و هفته پارالمپیک صبح امروز با حضور نمایندگان فدراسیون های نابینایان، کم بینایان و جانبازان و معلولین، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، بنیاد شهید، فدراسیون ورزش های کارگری و نمایندگان کمیته ملی پارالمپیک در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار شد.

در جلسه صبح امروز حسین شهریاری دبیر ستاد بزرگداشت روز و هفته پارالمپیک با تاکید بر برگزاری مراسم سال جاری حول محور توسعه ورزش همگانی و آموزش در سراسر کشور گفت: در مراسم امسال بیست و پنج وزارتخانه، سازمان و نهاد مشارکت فعال خواهند داشت.

وی تاکید کرد: تا کنون برای شرکت در مراسم بیش از پنجاه و دو هزار در استان های کشور اعلام آمادگی نموده اند و امیدواریم برنامه های روز و هفته پارالمپیک و توسعه جنبش پارالمپیک را با افزایش کیفیت و کمیت نسبت به ادوار گذشته برگزارنماییم.

شهریاری همچنین یادآور شد: در برنامه های سال جاری با نگاهی ویژه برپایی کارگاه های آموزش جنبش پارالمپیک را در مدارس آموزش و پرورش استثنایی در سراسر کشور خواهیم داشت و نیروهای انسانی در استان های کشور از سوی ستاد در اختیار مدارس قرار خواهند گرفت.



در ادامه نشست امروز نمایندگان عضو ستاد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

لازم به ذکر است دهمین مراسم بزرگداشت روز و هفته پارالمپیک از 22 مهرماه الی 28 مهرماه در استان های سراسر کشور برگزار می شود.