رد رشوه ۵۰۰ میلیون ریالی توسط پلیس کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" بیان کرد: اکیپ گشت یگان امداد به سرپرستی فرماندهی یگان امداد سرهنگ "فردین مرادیان" حین گشت زنی در محور پلیس راه قزانچی به سمت کرمانشاه به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که با سرعت سرسام آوری در حال حرکت بود، مشکوک شدند.

وی افزود: عوامل یگان امداد با علائم هشدار دهنده قصد داشتند خودرو را متوقف کنند، اما راننده بدون توجه به ایست پلیس، با افزایش سرعت و پاشیدن میخ های چهارگوش در مسیر حرکت خودروی گشت یگان امداد، اقدام به فرار کرد، که در نهایت با شگردهای پلیسی مجبور به توقف شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودرو ۳۹۶ دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش ده میلیارد ریال که از مرزهای غربی به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، کشف شد، لذا متهم حین انتقال به مقر پلیس با اصرار فراوان و تاکید بر پرداخت رشوه، درصدد رهایی از اعمال قانون بود اما موفق نشد.

سردار امان اللهی خاطرنشان کرد: متهم با واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال به حساب بانکی سرهنگ دوم مرادیان، جرم خود را افزایش داد و پس از صورتجلسه به مراجع قضائی معرفی شد، همچنین متهم پیش از این نیز به دلیل حمل کالای قاچاق دستگیر و روانه زندان شده بود.

عاملان نشر اکاذیب در شهرستان صحنه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه گفت: دو جوان ۲۰ ساله که در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام اقدام به نشر اکاذیب می کردند، دستگیر شدند.

سرهنگ "بهروز فخری" اظهار کرد: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان با اشراف اطلاعاتی و رصد فضای مجازی طی عملیاتِ پلیسی مشترک با پلیس امنیت عمومیِ شهرستان سنقر موفق شدند یک باند نشر اکاذیب در فضای مجازی را شناسایی کنند.

وی افزود: در این راستا دو جوان حدوداً ۲۰ ساله دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام اعمال مجرمانه انجام داده و اقدام به نشر اکاذیب می کردند.

سرهنگ فخری متذکر شد: گرداننگان شبکه های اجتماعی بدانند که فعالیت های آنها به صورت شبانه روزی رصد شده و به تخلفات آنان در اسرع وقت رسیدگی می شود.

دستگیری سارق حرفه ای در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای منطقه جعفرآباد با هشت فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو با شگردهای مشابه در منطقه جعفرآباد، ماموران کلانتری ۱۷ بعثت رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران این کلانتری پس از انجام کارهای اطلاعاتی توانستند سارق حرفه ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است، گفت: متهم در بازجویی های اولیه در کلانتری به هشت فقره سرقت قطعات خودرو معترف شده است.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، اعلام کرد: آمار وقوع سرقت در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه افزود: در سال جاری با کار اطلاعاتی، برنامه ریزی دقیق و منسجم و تغییر تاکتیک، تاکنون کاهش سرقت سیر نزولی داشته است و تلاش می شود این روند ادامه داشته باشد.

عامل توزیع مواد مخدر در دالاهو دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو گفت: سوداگر مرگ که در امر و توزیع مواد مخدر فعالیت داشت، دستگیر شد.

سرهنگ "ایرج علیمرادی" اظهار کرد: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و توزیع کنندگان موادمخدر مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند یک نفر اوباش و سوداگر مرگ را که در امر خرید فروش و توزیع مواد مخدر بود، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات مقدار یک کیلو و ۳۰۰ گرم موادمخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو افزود: متهم با تشکیل پرونده تحویل محاکم قضائی شد.

پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در گیلانغرب

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب گفت: در این راستا ۱۰ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضائی پلمب شدند.

سرهنگ "سلیم سلیمی" بیان کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی با همکاری مسئولان اتحادیه های صنفی از تعداد ۶۰ واحد صنفی در گیلانغرب بازدید کردند.

وی افزود: در این راستا ۱۰ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضائی پلمب شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این طرح به هشت واحد صنفی متخلف و فاقد پروانه کسب و همچنین به ۱۲ نفر از رانندگان تاکسی به علت تخلف و عدم رعایت شئونات اسلامی، اخطار پلمب داده شد.

سرهنگ سلیمی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های امنیت اجتماعی و اخلاقی در صنوف به منظور ایجاد فضائی امن برای شهروندان و برخورد با صنوف متخلف صورت می گیرد و این مجموعه انتظامی با تمام توان در خدمت مردم ولایت مدار شهرستان گیلانغرب می باشد.

فرمانده انتظامی گیلانغرب، ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی متخلفان اقدام شود.

کشف ۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری" در تشریح این خبر گفت: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر جابجایی محموله کالای قاچاق در محور پلیس راه به سمت هرسین، عوامل انتظامی پاسگاه شیرز وارد عمل شدند.

وی افزود: عوامل انتظامی در ایستگاه است و بازرسی خودروی نیسان را که از قبل شناسایی شده بود، متوقف کردند که در نتیجه آن ۱۴ دستگاه لوازم خانگی فاقد مدارک مثبته گمرکی به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: عوامل پلیس آگاهی نیز حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه پراید را که حامل دو هزار و ۷۲۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق بود، شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ شکری خاطرنشان کرد: ارزش این محموله بیش از ۷۰ میلیون ریال برآورد شده است، همچنین دو متهم در ارتباط با این پرونده ها دستگیر و روانه مراجع قضائی شده اند.

تقدیر اهالی بلوار طاقبستان از اقدام شایسته پلیس در پاکسازی مناطق آلوده

به دنبال اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و انهدام یک باند حرفه ای توزیع موادمخدر، اهالی بلوار طاقبستان با حضور در دفتر سردار فرماندهی انتظامی استان، از زحمات پلیس تقدیر کردند.

جمعی از اهالی محله های بلوار طاقبستان به نمایندگی از ساکنان این محله با حضور در دفتر سردار "منوچهر امان اللهی" فرمانده انتظامی استان، از زحمات کارکنان انتظامی در پاکسازی نقاط آلوده به موادمخدر تقدیر کردند.

گفتنی است، عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر استان در طرحی مشترک با شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، دستگاه قضائی و کلانتری ۱۹ طاقبستان، مخفیگاه یکی از توزیع کنندگان سابقه دار مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه مورد بازرسی قرار دادند، در این عملیات که تا ساعت ۴ بامداد به طول انجامید، سرکرده باند شرارت و توزیع موادمخدر معروف به "کامی سوسکه" به همراه مادرش و سه تن دیگر از اعضای باند دستگیر شدند.

لازم به ذکر است، پس از پایان عملیات منزل یکی دیگر از توزیع کنندگان موادمخدر نیز مورد بازرسی قرار گرفت و ۶۸ قطعه کبوتر که روی پاهای آنها مخزن حمل موادمخدر تعبیه شده بود، کشف و توقیف شدند، ده مرکز توزیع موادمخدر نیز به نفع دولت مصادره شد.