افتتاح سالن ویژه مستقبلین حجاج/تکمیل ترمینال سلام تایک سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش فتاحی در نشست خبری با موضوع پروازهای برگشت حجاج گفت: امروز سالن ۶ هزار مترمربعی ویژه استقبال کنندگان و خانواده های حجاج در روبروی ترمینال یک فرودگاه امام خمینی افتتاح خواهد شد.

وی هزینه ساخت این فرودگاه را در طول دو ماه ساخته شد کمتر از دو میلیارد تومان عنوان و اظهار داشت: در این سالن همه خدمات رفاهی مورد نیاز خانواده های حجاج دیده شده است.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی افزود: این سالن ظرفیت پذیرش سه تا چهار پرواز حج در هر ۲۴ ساعت که در مجموع ۲۵ هزار حاجی خواهد شد را داراست. همچنین در سالن ویژه استقبال از حجاج، پارکینگ اختصاصی با ظرفیت ۱۲۰۰ خودرو تهیه شده است.

فتاحی با اشاره به تأخیرهای پروازهای حج هنگام رفت تصریح کرد: پروازهایی که دچار تأخیر می شدند مسافران به هتل واقع در فرودگاه منتقل شدند اما به مرور تأخیرها از بین رفت و نهایتاً ۲۵ هزار حاجی با صد پرواز از فرودگاه امام به مدینه و جده اعزام شدند و امروز تا ۷ مهرماه پروازهای برگشت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به همزمانی پروازهای رفت حجاج با دو برابر شدن پروازهای توریستی شهریور و ۱۰۸ پرواز تحلیف ریاست جمهوری ادامه داد: بلافاصله پس از انجام پروازهای حجاج، شاهد آغاز پروازهای عتبات در تاسوعا و عاشورا هستیم.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ۸۷ درصد درآمد شهر فرودگاهی را از محل هوانوردی و ۱۳ درصد آن را از سایر درآمدها و خدمات دانست و افزود: ظرفیت ترمینال شماره یک این فرودگاه ۳.۵ میلیون نفر است اما در حال حاضر سالانه از ۸.۵ میلیون مسافر پذیرایی می کنیم. در نتیجه این ترمینال دچار بحران شده است. برای انتقال بخشی از مسافران به ترمینال جدید، ترمینال سلام در حال ساخت است که این ترمینال نیز تا ۵ میلیون نفر ظرفیت دارد و بخشی از پذیرش مسافران را از ترمینال شماره یک به ترمینال سلام منتقل خواهیم کرد. تا یک سال آینده ترمینال سلام به پایان می رسد و می توانیم از ۱۰ میلیون مسافر در سال به صورت ورود و خروج پذیرایی کنیم.

فتاحی با اشاره به آمار سازمان جهانی هوانوردی مبنی بر اینکه سالانه ۷ میلیارد سفر هوایی در جهان انجام می شود و قرار است ۵۰۰ میلیون سفر هوایی از این ۷ میلیارد به خاورمیانه انجام شود گفت: در تلاشیم تا سهمی از این حجم پروازها به فرودگاه امام خمینی اختصاص دهیم.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی یکی دیگر از ترمینال های در حال ساخت در فرودگاه را ترمینال ایران شهر عنوان کرد و افزود: ساخت این ترمینال در دهه فجر امسال کلنگ خواهد خورد و در سه تا چهارسال آینده، فاز اول آن با ظرفیت ۱۶ تا ۱۹ میلیون نفر بهره برداری می شود. در صورت تکمیل همه فازهای این ترمینال، ظرفیت ترمینال ایرانشهر به ۹۰ میلیون نفر خواهد رسید.

فتاحی با بیان اینکه ۱۶ سرمایه گذار برای ساخت ترمینال ایرانشهر اعلام آمادگی کرده اند، خاطرنشان کرد: در حال بررسی پیشنهادها هستیم و ساخت این ترمینال نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی همچنین در خصوص اینکه این شرکت تا دو ماه پیش به شرکت فرودگاه ها و ناوها وابسته بود ادامه داد: در حال حاضر دارایی ها و اموال ما به نام شرکت فرودگاه ها ثبت شده است در حال طراحی اساسنامه جدید هستیم و قرار است این اموال به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی منتقل شده ولی عملیات ناوبری هوایی کاملاً در اختیار شرکت فرودگاه باقی بماند.

وی فرودگاه امام را جز معدود فرودگاه های سودده با بودجه سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: کلیه پروژه های عمرانی فرودگاه توسط صندوق داخلی شرکت شهر فرودگاهی اداره و ساخته می شود.