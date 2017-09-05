پازل پرونده ثبت جهانی روستای ابیانه در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اللهیاری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از فعالیت های مرمتی مسجد جامع نطنز اظهار داشت: برای آماده سازی پرونده روستای تاریخی ابیانه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ابیانه نطنز از نظر بافت تا حد زیادی حفظ شده و اقدامات لازم برای ثبت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس آن صورت گرفته است، از نظر زیرساخت ها مشکل چندانی نداریم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: در حال حاضر با حمایت های سازمان میراث فرهنگی و فعالیت های پایگاه ابیانه پرونده ثبت جهانی ابیانه در حال آماده سازی است و با فعالیت های تخصصی به صورت گام به گام بخش های مختلف پازل این پرونده ثبتی در حال تکمیل است.

وی با اشاره به موضوع ثبت جهانی مسجد جامع نطنز بیان کرد: درباره پرونده مجموعه مسجد جامع هنوز اقدامات ویژه ای صورت نگرفته است، اما با توجه به اینکه مسجد جامع اصفهان تنها مسجد تاریخی ثبت شده استان در فهرست جهانی است، در نظر داریم چند مسجد جامع تاریخی در استان را به صورت یک مجموعه به پرونده این مسجد الحاق کنیم که یکی از این مساجد، مسجد جامع نطنز است.

الهیاری با تأکید بر جایگاه گردشگری زیارتی در استان اصفهان گفت: گردشگری زیارتی یکی از ظرفیت های بزرگ گردشکری در کشور است و از آنجائیکه در شهرستان های نطنز و کاشان هم بقاع متبرکه مهم و مورد علاقه مردم با زائر پذیری بالا وجود دارد، باید زیرساخت های توسعه گردشگری زیارتی در این مناطق را تقویت کنیم.

وی در پایان در خصوص نحوه ثبت میراث فرهنگی ناملموس یادآور شد: مردم و علاقه مندان به میراث ناملموس می توانند با ارائه مستندات و زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی برای ثبت آیین ها و مراسم ها اقدام کنند که پس از بررسی پرونده و تایید در شورای ثبت استان، برای طرح در شورای ثبت در سطح ملی ارسال می شود.