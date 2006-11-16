چین درصدد همکاری هسته ای گسترده با کانادا است

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوب اند میل در این گزارش نوشت : دولت فدرال کانادا در مبارزه ای تازه در صدد فروش تکنولوژی هسته ای به چین است، اما دولت چین به نظر می رسد علاقه شدیدتری برای به دست آوردن اورانیوم کانادا برای سوخت راکتورهایش نشان می دهد.

"گری لون" وزیر منابع طبیعی که روز گذشته به دیدار سه روزه خود از چین پایان داد، اظهار داشت : توافق کرده است تا اورانیوم را در دستور کار یک گروه کاری از مقامهای کانادایی و چینی که در صدد بررسی همکاریهای دو کشور در زمینه انرژی هستند، قرار دهد.

وی گفت : بدیهی است که چین علاقه زیادی از خود نشان می دهد و حتماً ما امکان این امر را مورد بحث قرار می دهیم و کاملاً خوشحال هستیم که این بحثها را دنبال می کنیم و اغلب گفتگوهای بازی درباره موضوعات مختلف از جمله اورانیوم داشته ایم.

به گزارش مهر، چین به همراه هند یکی از کشورهایی است که به لحاظ توسعه به سرعت در حال پیشرفت است و در این بین توسعه انرژی هسته ای برای نیاز رو به رشد این کشور به انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این مسئله با اعلام این کشور برای ساخت 30 تا 40 راکتور طی 15 سال آینده، اهمیت اورانیوم برای تامین سوخت این راکتورها برای پکن را دو چندان کرده است.

قزاقستان، استرالیا و برخی کشورهای آفریقایی از دیگر منابعی هسنند که چین برای خرید اورانیوم از آنها ابراز علاقه کرده است.