استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای شرکت های تعاونی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری اتاق تعاون ایران در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران گفت: با توجه به شرایط بین‌المللی کشور، وضعیت اقتصادی، هدفگذاری های کلان و احکام برنامه ششم توسعه، پیش بینی رشد ۱۰-۱۲ درصدی اقتصاد ایران طی سالهای آینده و همچنین ایجاد سالانه حدود ۹۵۰ هزار شغل، اقداماتی برای تحقق این اهداف نیاز است که یکی از این اقدامات استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی خواهد بود چرا که محدودیت های داخلی نمی توانند پاسخگوی تحقق اهداف مذکور باشند.

عبدالهی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی به دو روش سرمایه گذاری مستقیم و همچنین فاینانس انجام می شود اظهار داشت: عموماً استفاده از فاینانس توسط دستگاه های اجرایی و ولتی انجام می شود و استفاده از این ظرفیت برای بخش خصوصی و تعاونی کمی محدود تر است بنابراین آنچه که در سرمایه گذاری خارجی مورد نظر تعاون گران خواهد بود استفاده از سرمایه گذاری به روش مستقیم است.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به اینکه اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور به شمار می رود و براساس اسناد بالادستی بخش تعاون باید ۲۵ درصد از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد، به عنوان یک بخش مردم محور، عدالت محور و توسعه گرا نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از صد هزار تعاونی در کشور فعالیت می کنند، تعداد اعضای این شرکت ها را حدود ۱۴ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: بخش اقتصاد تعاونی، حدود دو میلیون فرصت شغلی در ۱۲۰ گروه شغلی ایجاد کرده است و بخش اعظمی از تولید، حمل و نقل، کشاورزی، طیور، قالیبافی و سایر فعالیت های اقتصادی را در اختیار دارد که ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه گذاری هستند.

عبدالهی با تأکید بر اینکه متأسفانه بخش اقتصاد تعاون در نگاه عام به تعاونی های مسکن و مصرف خلاصه می شود تصریح کرد: این در حالی است که این بخش از اقتصاد، بخش مهمی از ظرفیت ها و فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار امیدواری کرد: با مساعدت سازمان سرمایه گذاری، بخش تعاون بیش از گذشته از فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور بهره مند شود تا اقتصاد تعاونی ها توسعه یابد.

وی استفاده از حضور مردم در اقتصاد را یکی از الزامات اسناد بالادستی عنوان کرد و گفت: اقتصاد تعاونی بهترین حالت برای تحقق سیاست های اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی است. بنابراین همه ارکان و مجریان دستگاه ها باید به توسعه بخش تعاون به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور کمک کنند.

عبدالهی با بیان اینکه امیدواریم این تفاهم نامه فرصت را برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای بخش تعاون فراهم کند خاطرنشان کرد: در سال جاری با سفرای کشورهای مختلفی از جمله روسیه، هند، برزیل و کره جنوبی مذاکراتی صورت گرفته و با توجه به ظرفیت های بخش تعاون برای تعامل با ایران در این بخش، آمادگی خود را اعلام کردند که سازمان سرمایه گذاری می تواند روند سرمایه گذاری را تصحیح کند.