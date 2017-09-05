به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقامیرزایی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این شورا از سال ۹۳ تا کنون اظهار داشت: تا قبل از مدت زمان یاد شده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی داشت که با برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان بدهی پرداخت شد.

وی با اشاره به نامناسب بودن ساختمان ستادی شورای مبارزه با مواد مخدر استان تا قبل از سال ۹۳ عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته یک مکان مناسب برای این شورا در نظر گرفته شد و زمین لازم نیز برای احداث ساختمان این ستاد در استان در نظر گرفته شده است.

دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به وجود ۶۵ مرکز اقامتی میان مدت غیر مجاز در استان تا قبل از سال ۹۳ عنوان کرد: در هشت شهرستان استان تا قبل از سال ۹۳ هیچ مرکز اقامتی میان مدت مجازی وجود نداشت که با برنامه ریزی های صورت گرفته این امر در همه این شهرستان ها محقق شد.

آقا میرزایی با اشاره به ایجاد مراکز کاهش آسیب در استان گفت: تا قبل از سال ۹۳ آمار معتادین متجاهر استان هزار و ۲۰۰ مرد و ۲۰۰ نفر زن بود که با اقدامات صورت گرفته آنها را به مراکز نگهداری انتقال دادیم.

وی با اشاره به تنظیم برنامه های لازم برای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان طی سال های ۹۴ و ۹۵ بیان داشت: همچنین با برنامه ریزی لازم آموزش های پیشگیری از اعتیاد به بیش از ۳۸۰ هزار نفر از دانش آموزان و معلمان استان ارائه شد.

دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به افزایش سازمان های مردم نهاد استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر از پنج مورد به ۷۰ سازمان عنوان کرد: همچنین تعداد مراکز کاهش آسیب استان از شش مورد به ۱۰ مورد، مراکز سرپناه شبانه از یک مرکز به سه مرکز، بیماری های رفتاری از ۱۰ مرکز به ۱۲ مرکز، مراکز اقامتی میان مدت از ۲۰ مورد به ۳۸ مرکز افزایش پیدا کرده است.

آقامیرزایی با اشاره به سه برابر شدن پایش مراکز اقامتی معتادان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ و همچنین ۹۵ نسبت به ۹۴ در استان گفت: همچنین تعداد مراکز هشت گانه استان به ۱۱۶ مرکز رسیده است و دو هزار و ۵۰۰ طرح پاکسازی در محلات مختلف استان اجرا شده است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با مواد مخدر و همچنین تهیه طرح پاکسازی نقاط آلوده در استان ادامه داد: همچنین با اقدامات صورت گرفته زمینه اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار برای شورای مبارزه با مواد مخدر استان فراهم شد.