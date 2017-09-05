 تحقق ۸۰ درصدی سهمیه سوادآموزی دزفول در سال گذشته 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرین صحرایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت ۱۷ شهریور، سالروز جهانی مبارزه با بیسوادی اظهار کرد: با هماهنگی با مدیران مدارس دزفول مقرر شده هنگام ثبت نام دانش آموزان وضعیت سواد والدین نیز مشخص شود تا والدین بی سواد شناسایی و برای آموزش آنها اقدام شود.



وی افزود: در سال های گذشته سه هزار نفر از والدین بی سواد در دزفول شناسایی شدند که کار آموزش برای آنها آغاز شد که از این تعداد یک هزار و ۵۵۰ نفر بی سواد باقی مانده اند که یک هزار و ۱۰۰ نفر آنها مرد و بقیه زن هستند.

شیرین صحرایی گفت: همچنین مقرر شد کارگران بی سوادی که زیرنظر شهرداری هستند به اداره سوادآموزی معرفی شوند که پارسال فقط شهرداری مرکزی دزفول سه نفر بی سواد معرفی کرد که زیر پوشش قرار گرفت و دیگر شهرداری ها به دلیل اینکه کارگران حجمی زیر نظر پیمانکار و بخش خصوصی هستند همکاری با سوادآموزی نکردند که پیشنهاد می شود شهرداری دزفول هنگام قرارداد با بخش خصوصی این موضوع را مطرح و آنها را موظف به معرفی بیسوادان کند.

رئیس اداره سوادآموزی دزفول ادامه داد: اکنون همه امکانات برای سوادآموزی فراهم است و کلیه آموزش ها به صورت رایگان انجام می شود حتی به افرادی که نسبت به سوادآموزی اقدام می کنند برای تشویق به تحصیل مبالغی پرداخت می شود ولی هنوز هم در بسیاری از موارد مخاطب بی سواد تمایلی به سوادآموزی نشان نمی دهد.

وی، شغل های کاذب، بی اهمیتی سواد در بین خانواده های بی سواد و کودکان کار را از دیگر عوامل بی رغبتی افراد برای سوادآموزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه پنج منطقه در دزفول از بیشترین آمار بی سوادی برخوردار هستند که این مناطق شامل روستای سنجر، کوی مدرس و ولی آباد، روستای اسلام آباد، شهرک زراعی، روستای انجیرک و کوی پیام نور هستند.

رئیس اداره سوادآموزی دزفول بیان کرد: این مناطق به دلیل مهاجرت های فراوانی که در آنها صورت می گیرد از بیشترین آمار بی سوادی برخوردارند ضمن اینکه بیشترین توزیع بی سوادی در بخش مرکزی دزفول و کمترین آمار مربوط به بخش چغامیش دزفول است.

شیرین صحرایی اضافه کرد: علاوه بر این مناطق شهری، بافت قدیم و مناطق حاشیه شهر دزفول نیز آمار بی سوادی بالایی دارند.

راه اندازی مرکز یادگیری محلی در دبستان ایمان

رئیس نهضت سوادآموزی دزفول، نخستین اقدام در جهت سوادآموزی را تبلیغ و اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: ایجاد مراکز یادگیری محلی برای حرفه آموزی و آموزش مهارت های لازم زندگی می تواند نقش مهمی در تشویق افراد به سوادآموزی داشته باشد که در این راستا امسال مرکز یادگیری محلی در دبستان ایمان راه اندازی می شود تا فرد به تناسب نیاز خود به آموزش های مختلف روی آورد.

تحقق ۸۰ درصدی سهمیه سوادآموزی

شیرین صحرایی به تحقق ۸۰ درصدی سهمیه سوادآموزی در دزفول در پارسال اشاره کرد و گفت: پارسال یک هزار و ۷۴۰ بی سواد در دزفول زیر پوشش آموزش های سوادآموزی قرار گرفتند که از این تعداد ۸۸۱ نفر در دوره اول ،۷۲۴ نفر در دوره دوم و ۲۳۵ نفر نیز در دوره تحکیم سوادآموزی آموزش دیدند.

وی اظهار امیدواری کرد: امسال نیز در دوره های پایه و انتقال سوادآموزی یک هزار و ۲۰۰ نفر زیر پوشش قرار گیرند ضمن اینکه سهم شهرستان دزفول برای دوره های غیرحضوری نیز ۳۰۰ نفر تعیین شده است.

رئیس اداره سوادآموزی دزفول گفت: تعداد آموزش دهنده های سوادآموزی در سال تحصیلی جدید ۲۵۰ زن و ۳۰ نفر مرد هستند که در حوزه آقایان تمایل کمتری برای آموزش نشان داده شده است.

رئیس اداره سوادآموزی دزفول در خصوص آموزش سوادآموزی در زندان نیز گفت: پارسال قرار بود مرکز یادگیری محلی در زندان برگزار شود ولی به دلیل متغیر بودن زمان زندانی افراد این مرکز راه اندازی نشد ولی پارسال دو کلاس سوادآموزی در دوره انتقال و یک کلاس در دوره پایه برای زندانیان دزفول برگزار شد امسال نیز در نظر داریم تعداد کلاس های سوادآموزی در زندان بیشتر شود.

شیرین صحرایی در خصوص آموزش افراد معلول نیز توضیح داد: معلولان جسمی در سنین تحصیل در مدارس خاص تحصیل می کنند ولی معلولان جسمی که در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال قرار دارند می توانند از آموزش سوادآموزی در منزل بهره مند شوند که در این بخش نیز پارسال دو نفر از معلولان جسمی دزفول زیر پوشش آموزش های سوادآموزی قرار گرفتند.