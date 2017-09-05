۴ تعاونی گلستان در لیست تعاونی های برتر کشور قرار دارند

سعید مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۵۵۱ شرکت تعاونی گلستان برای شرکت در دوازدهمین دوره جشنواره تعاونی های برتر ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه ثبت نام تعاونی های گلستان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است، افزود: توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، شناسایی و معرفی الگوهای برتر بخش تعاون در جهت فراهم کردن زمینه های گسترش و ارتقای روحیه تعاونی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: کمیته و هیئت داوران ابتدا ۴۶ تعاونی و سپس ۱۹ تعاونی را در ۱۴ رسته به عنوان تعاونی های برتر گلستان معرفی کردند.

وی با یادآوری اینکه داوری و انتخاب تعاونی برتر پس از مرحله استانی، در ستاد مرکزی جشنواره و در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام شد، خاطرنشان کرد: تعاونی ها بر اساس عملکردشان در موضوعات مختلف از جمله رعایت الزامات قانونی مرتبط با هر گرایش و شاخص های عمومی و اختصاصی بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت های تعاونی در شهرستان گرگان و علی آبادکتول با ۱۰۴ و ۱۰۳ تعاونی بیشترین مشارکت و شهرستان های رامیان، مراوه تپه و ترکمن کمترین تعداد تعاونی ثبت نامی در جشنواره را به خود اختصاص دادند.

مازندرانی اضافه کرد: بیشترین آمار ثبت نام تعاونی های گلستان در گرایش های خدماتی، صنعتی و کشاورزی با ۱۴۴، ۱۲۹ و ۱۰۴ تعاونی و کمترین میزان ثبت نام نیز مربوط به تعاونی های فراگیر ملی و سهامی عام بود.

وی با یادآوری اینکه از مجموع ۱۹ تعاونی برتر استان گلستان چهار تعاونی در لیست تعاونی های برتر کشور و صادرات محور قرار دارند، گفت: همچین بر اساس ارزیابی های انجام شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان عبدالقدیر کریمی، فرماندار گنبدکاووس به عنوان مدیر حامی تعاونی های استان معرفی شد.