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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

بیمارستان صحرایی زائران اربعین در مرز مهران راه اندازی می شود

بیمارستان صحرایی زائران اربعین در مرز مهران راه اندازی می شود

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: بیمارستان صحرایی زائران اربعین در مرز مهران راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دلپیشه اظهار داشت: در مجموع ۲۰۰ دستگاه آمبولانس سبک، عهده دار رسیدگی به فوریت‌های پزشکی زوار از ورودی استان تا مرز بین‌المللی هستند.

وی همچنین گفت: علاوه بر این دو دستگاه بالگرد و ۱۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس در ایام اربعین در مرز بین‌المللی مهران مستقر می‌شوند.

دلپیشه بیان کرد: قریب به ۳۰۰ نفر نیروی فوریت پزشکی در منطقه در ایام اربعین حضور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در بخش درمان نیز بیمارستان صحرایی و کلینیک سیار دندانپزشکی در مرز مستقر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: این خدمات از ۱۰ روز مانده به اربعین تا ۱۰ روز بعد از اربعین در مرز بین المللی مهران ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4079458

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