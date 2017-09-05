بیمارستان صحرایی زائران اربعین در مرز مهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دلپیشه اظهار داشت: در مجموع ۲۰۰ دستگاه آمبولانس سبک، عهده دار رسیدگی به فوریت‌های پزشکی زوار از ورودی استان تا مرز بین‌المللی هستند.

وی همچنین گفت: علاوه بر این دو دستگاه بالگرد و ۱۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس در ایام اربعین در مرز بین‌المللی مهران مستقر می‌شوند.

دلپیشه بیان کرد: قریب به ۳۰۰ نفر نیروی فوریت پزشکی در منطقه در ایام اربعین حضور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در بخش درمان نیز بیمارستان صحرایی و کلینیک سیار دندانپزشکی در مرز مستقر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: این خدمات از ۱۰ روز مانده به اربعین تا ۱۰ روز بعد از اربعین در مرز بین المللی مهران ادامه خواهد داشت.