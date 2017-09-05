ممنوعیت پوشش نقاب و برقع در مدارس آلمانی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون فرهنگی ایالت نیدرزاکسن اعلام کرد که پس از مشورت با گروه ها و مجامع مختلف پوشش نقاب و برقع را ممنوع کرده است. در گزارشی که رایزنی فرهنگی ایران درآلمان در اختیار ما قرار داده آمده است: با اعلام این خبر، قانون مربوط به پوشش در مدارس آلمانی تغییر می یابد. مجلس ایالتی نیدرزاکسن خواهان بررسی جزئیات این قانون با مشورت چهار کمیسیون ایالتی دیگر شده است. اگرچه برخی از مجامع اسلامی با تصویب این قانون موافق بوده و در جلسات مجلس محلی نیدرزاکسن حضور یافتند، اما همه مجامع نظر رسمی خود را در این خصوص اعلام نکردند. این قانون مخالفان دیگری نیز دارد.

یکی از اعضای اصلی شورای مدارس در این خصوص گفت: تصویب یک قانون برای چنین امری ممکن است نتواند کمک خوبی کند. بهتر است به جای بحث در مورد پوشش افراد در مجلس ایالتی و یا کمیسیون های این مجلس، برنامه و پروژه هایی پیش بینی گردد که در مدارس این موضوع مورد روشنگری واقع شود.

یکی دیگر از افراد از سوی شورای والدین در مدارس نیز به این موضوع اشاره داشت. وی موضوع پوشش صورت را یک مسأله کوچک و در سطح مدارس دانست. این فرد با ذکر مثالی عنوان کرد که تابه حال موارد مشابه زیادی وجود داشته که مسئولین مدرسه، معلمین، والدین و دانش آموزان بر سر آن با هم به توافق رسیده اند.

این قانون که از سوی حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده، به این صورت عنوان شده است: دانش آموزان در رفتار و پوشش خود نباید اموری که به ارتباط با سایرین لطمه می زند را انجام دهند. پوشش هایی که به دلایل مذهبی استفاده می شوند، می توانند شامل این قانون گردند.