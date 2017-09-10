به گزارش خبرنگار مهر، سه ماه پیش فدراسیون دوچرخه سواری از حسین عسگری سلطان جاده های آسیا برای قبول مسئولیت سرمربیگری تیم استقامت ایران دعوت به همکاری کرد. در این مدت شاهد حضور نوجوانان و جوانان در کنار تمرین بزرگسالان بودیم. عسگری همیشه معتقد بر این بود که باید به شاگردان جوان این رشته بهای بیشتری داد چرا که آنها آینده ساز این رشته هستند و با قرار گرفتن در راس تیم ملی فرصت را غنیمت شمرد تا خواسته های خود را جامه عمل بپوشاند. اما این روزها حرفهایی از کناره گیری وی شنیده می شود هر چند که این مسئله نه خواسته وی است و نه خواسته فدراسیون دوچرخه سواری.

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در بخش استقامت در گفتگو با خبرنگار مهر پاسخ هایی را در خصوص اینکه شنیده شده شما قصد کناره گیری و استعفا از سمت تان را دارید، گلایه هایی را پیرامون انتقادات خانواده دوچرخه سواری، حق الزحمه دریافتی و دلیل عدم حضورش در بازیهای آسیایی ترکمنستان ارائه داد.

وی در گفتگو با مهر در خصوص اینکه چرا تیم ملی را در بازیهای آسیایی ترکمنستان همراهی نمی کند، گفت: از اول نیز قرار نبود که تیم را در این بازیها همراهی کنم چرا که من تنها یک شاگرد در بخش نیمه استقامتی داشتم. محمد گنج خانلو جوان آینده داری است و امیدوار هستم بهترین نتیجه را در این بازیها کسب کند.

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان درباره برنامه ریزی های صورت گرفته در این مدت نیز بیان داشت: ما در این مدت کارهایی انجام داده ایم که هیچ زمانی در این چند سال گذشته این طور نبوده، بروید بررسی کنید ببینید چه زمانی بوده که ۵۰ رکابزن از جمله ورزشکاران نوجوان و جوان استان های کشور همزمان به اردوهای تیم ملی دعوت شوند! هیچ زمانی چنین برنامه ریزی پیاده نشده بود. من پیشنهاداتی را برای توسعه این رشته و بهبود شرایط تیم ملی ارائه کردم و فدراسیون هم نگفت چرا چنین برنامه ای اجرا کردی، چرا که معتقدم باید زیر ساخت های ورزش را درست کنیم.

وی ادامه داد: شروع کردیم به اجرای این برنامه، دلم می سوزد باید به این نوجوانان و جوانان فرصت بدهیم تا هر کسی که می تواند و می خواهد شانس راهیابی به تیم ملی را داشته و درهای تیم ملی بسته نباشد تا بتوانیم زیرساخت های ورزش را درست کنیم. معتقدم اگر رکابزنان بزرگسال کنار بروند کار ما در دوچرخه سواری تمام است!

می خواهم جوانان پیشرفت کنند

وی با گلایه از سنگ اندازی برخی اهالی این رشته نیز بیان داشت: متاسفانه برخی از این برنامه ها به جای خوشحال شدن ، ناراحت شده اند. آنها برایشان سخت است که من اینجا باشم. اما اگر شما بودید این کارها را انجام می دادید؟ من دوست دارم جوانان در دوچرخه سواری پیشرفت کنند و همیشه هدفم این بوده است.

عسگری خاطرنشان کرد: برنامه تیم ملی در این مدت منظم بوده است. در کاپ ژاپن، دوچرخه سواری مانند جمشیدیان را که در رده جوانان است برای حضور در مسابقه رده بزرگسالان انتخاب کرده بودم. وی یکی از گزینه های اصلی من در تیم ملی بود حتی اگر مسابقه جوانان نبود از وی استفاده می کردم. همین طور در این رقابتها دو ورزشکار جوان و امید را هم بردم تا بتوانند کسب تجربه کنند. مطمئن باشید اگر چنین روندی اجرا شود نتیجه کار را در آینده خواهید دید.

راهکار توسعه؛ ارزش گذاری به جوانان است

وی تاکید کرد: این ارزش گذاری به جوانان ورزشکار باعث پیشرفت می شود و در صورت تداوم، پیشرفت آنها را خواهید دید. آنهایی که چشمانشان را بسته اند در آینده با این روند موفقیت های این رشته را متوجه خواهند شد. با این شرایط بودجه ای و مشکلات موجود بهترین کار ارزش گذاری به جوانان است.

سرمربی تیم ملی استقامت ایران، افزود: وقتی یک دوچرخه سوار نوجوان را از یک استان به اردوی تیم ملی دعوت کردیم شاهد بودیم در آن استان ده ورزشکار به سمت این رشته رفته و با خرید دوچرخه گرایش به این رشته پیدا کردند. با حضور در اردوی تیم ملی به ورزشکاران جوان انگیزه می دهیم. با تشکیل پرونده برای این ورزشکاران هر زمانی که بخواهیم می توانیم با بررسی شرایط شان آنها را به تیم ملی دعوت کنیم، این یعنی انگیزه دادن و تشویق برای توسعه یک رشته ورزشی.

فکر و ذهنم تیم ملی است

سلطان جاده های آسیا با بیان اینکه فدراسیون به کار حسین عسگری اعتقاد دارد، گفت: خوشبختانه فدراسیون نیز با این مسئله موافق بوده و آقای قمری نیز با این فکر من هم صدا است و می داند که حسین عسگری چه می خواهد. حتی کادر فنی و مدیر تیم های ملی و کادر فنی هم به من کمک کردند و نظر آنها نیز مثبت است. تنها انتقاد از افرادی است که بیرون از این مجموعه می باشند. من تا الان تا این حد با جان و دل برای تیم مایه نگذاشته بودم. من همیشه شاگرد داشتم اما الان تمام فکر و ذهنم مشغول تیم است تا ببینم با شرایط موجود چه راهکارهایی برای توسعه و تحول می توان برنامه ریزی کرد.

مربی ایرانی چه دریافتی دارد؟

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده شما با فدراسیون در خصوص مسائلی اختلاف نظر داشته و احتمال استعفایتان نیز وجود دارد، گفت: تنها اختلاف بر سر این بوده که قرارداد من را درست کنند. عشق و علاقه به این رشته درست است اما در زمانیکه من ورزشکار بودم به مربی خارجی حاضر در تیم ده هزار دلار ماهانه حق الزحمه می دادند اما مربی ایران چه دریافتی دارد؟

مارکوس به دوچرخه سواری ایران خیانت کرد!

وی با انتقاد از حضور برخی مربیان خارجی در این رشته گفت: سالها پیش با استخدام مارکوس در راس تیم ملی زیان بزرگی به دوچرخه سواری وارد شد. مارکوس مربی خارجی تیم ملی بزرگترین ظلم و خیانت را به دوچرخه سواری ما کرد، وی با با دریافت ده هزار دلار ماهانه حق الزحمه هیچ خروجی در تیم ملی نداشت. در زمان وی تیم چهارنفره دوچرخه سواری ما نابود شد چرا که همیشه با اظهار نظر منفی که ما نمی توانیم در این رشته به جایی برسیم نسل چهار تیمی دوچرخه سواری را نابود کرد در حالیکه ما همیشه در این رشته مطرح بودیم و همیشه دعوا بود که چه کسی در این رشته پا بزند اما الان پول هم بدهند کسی نمی آید در این ماده شرکت کند. حتی دو مدالی که در بازیهای آسیایی کسب شده زحمت وی نبود بلکه تلاش رکابزنانی چون من و سهرابی بود که با تیم های باشگاهی خود همیشه تمرین می کردیم.

وی ادامه داد: البته معتقدم لیندر مربی بسیار ارزشمندی بود. وی استاد و مربی بزرگری در دوچرخه سواری بود. معتقدم لیندر تنها یک مربی نبود بلکه مدرس بین المللی و برنامه ریز عالی در این رشته ورزشی بود، مطمئنا باید مربی خوب را گفت.

خروجی کار عسگری را ببینید

سرمربی تیم دوچرخه سواری استقامت کشورمان با بیان اینکه نباید تنها ظاهر قضایا را نگاه کرد بلکه باید خروجی کار حسین عسگری را هم دید، گفت: سه ماه حضور در راس تیم ملی کم است قطعا زمان کمی است و کار بزرگی نمی توان انجام داد. اما مطمئنا با یک نظر سنجی می توان تلاش های انجام شده در این مدت را ارزیابی کرد.

وی با انتقاد از دریافتی حقوق بین مربی ایرانی و خارجی، گفت: بهتر است دریافتی خود را نگویم. زمانیکه مربی خارجی ده هزار دلار در ماه یعنی مبلغی بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد مربی ایرانی یک دهم آن حق الزحمه ماهانه و آن هم بدون هیچ امکانات و مزایایی دریافت می کند و حتی سه تا چهارماه هم حقوق نمی دهیم و واقعا زشت است که بگوییم چقدر دریافتی آن است. من نیازی به این مبلغ ندارم چرا که خوشبختانه در زمان ورزشکاری به اندازه تلاشهایم درآمد داشته ام صرفا به خاطر اعتقادی که داشته و علاقه ای که به پرچم کشورم داشته ام آمدم.

بعد از سه ماه قراردادم را امضا نکرده ام

عسگری با بیان اینکه در این مدت قرارداد خود را امضا نکرده نیز گفت: من در این سه ماه قرارداد خود را با این مبلغ امضا نکرده ام. قرار است فدراسیون این مسئله را اصلاح کند. با آقای قمری صحبت های نهایی را انجام دهم تا بتوانند این مسئله را درست کنند. من با فدراسیون و آقای قمری مشکل اختلاف سلیقه ای ندارم.

وی در پاسخ به این سوال اگر این مشکل حل نشود چه تصمیمی خواهد گرفت نیز بیان داشت: در غیر اینصورت برخلاف میل ام در تیم ملی نمی مانم. مطمئنا این تصمیم برخلاف میل من است اما باید شرایط کار نیز فراهم باشد.

قمری برای عسگری سود و منفعت نداشته

وی در پایان گفت: با اینکه زمانی نگذشته اما ثمره این برنامه ریزی را در مسابقات قهرمانی آسیای امسال خواهید دید. متاسفانه ما در دوچرخه سواری نسل جوان نداریم و باید برای توسعه زیرساخت ها کار شود. برای تمام این 50 نفری که به اردوها دعوت شدند تشکیل پرونده شد و آنها را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار دادیم و در آینده آنها را زیر نظر خواهیم داشت و در اردوهای مقطعی به تیم ملی دعوت می شوند. از بین آنها 15 نفر نوجوان بودند که قطعا پشتوانه خوبی در آینده خواهند بود. به طور قطع هر کسی که بعد از من هم بیاید، از این نفراتی که گلچین شده اند می تواند استفاده کند.

عسگری تاکید کرد: آقای قمری هیچ سود و منفعتی برای حسین عسگری نداشته است. برخی دنبال نیازهای خاصی هستند اما آقای قمری و کادری که در این مدت در کنار آنها بودم در حد توانشان و در حد بودجه شان به من کمک کرده اند تا بتوانم برنامه های خود را اجرا کنم.