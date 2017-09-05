آموزش و پرورش هرمزگان باید پاسخگوی حادثه و خانواده ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر سه شنبه در ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با بیان اینکه حادثه واژگونی اتوبوس و جان‌باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگان موجب ابراز تاسف همه مردم ایران و مقامات عالی رتبه کشور شد، عنوان کرد: رئیس جمهوری در این خصوص دستور رسیدگی دادند و امیدوارم بتوانیم گزارش این حادثه را در اسرع وقت ارائه دهیم و وزیر کشور نیز به بنده دستور دادند گزارشی از این حادثه تهیه و ارسال کنم.

وی ادامه داد: این حادثه بسیار تلخ بود و نمی توان به آسانی از آن گذشت و آموزش و پرورش و سازمان حمل و نقل استان در این خصوص مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

استاندار هرمزگان حرکت دادن اتوبوس دانش آموزان در ساعت ۱۱ شب را یک بی تدبیری از سوی مسئولان مربوطه دانست و بیان داشت: این دانش آموزان امانتی در اختیار مسئولان بودند و باید مراقبت بیشتری از آنها انجام می شد و ما مسئولان که تمامی امکانات و ظرفیت ها را به عنوان امانت در اختیار داریم، باید امانتدار خوبی باشیم.

جادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های قانونی اعتبارات ردیف‌های متفرقه، اظهار داشت: این اعتبارات ۱۷ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد در حالی که بودجه استان‌ها تنها شامل شش درصد کل بودجه است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استان برای تامین نیازهای اعتباری باید در مرکز چانه‌زنی داشته باشند، تصریح کرد: ادارات استانی باید طرح‌های خود را به سازمان و وزارتخانه مربوطه ارائه دهند و برای دریافت بودجه رایزنی داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان جزء استان‌های کم آب است، اضافه کرد: برای رفع این مشکل باید بهره‌وری را افزایش دهیم و همچنین صرفه‌جویی داشته باشیم.

جادری تاکید کرد: حق نداریم آب را هدر دهیم و باید برای این موضوعات آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی برنامه داشته باشند و بتوانند از منابع ملی بودجه بگیرند.

وی با اشاره به اعتبارات ابلاغ شده برای آبرسانی به روستاها، بیان داشت: نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت هرمزگان روستایی است و باید مسائل روستاها را حل کنیم چون در غیر این صورت حاشیه‌نشینی افزایش می یابد و باید به روستاها رسیدگی و مسائل را حل کرد تا جمعیت روستایی مهاجرت نکند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تلقی نادرستی از اشتغال وجود دارد که هرکس در دولت کار نمی‌کند، فکر می‌کند بیکار است، اظهار داشت: مرکز آمار ایران منبع رسمی آمار اشتغال است و بانک مرکزی هم در ارتباط با شاخص‌های اقتصادی آمار ارائه می‌دهد و این آمارهای رسمی نشان می‌دهد در زمینه اشتغال و نرخ بیکاری و نرخ مشارکت وضعیت هرمزگان به نسبت میانگین کشوری خوب است اما با این وجود باید بیشتر کار کنیم چون هنوز جوانان بیکار داریم.

جادری گفت: همه می‌گویند هرمزگان بهترین و مناسب‌ترین ظرفیت‌ها را دارد و می‌خواهند در هرمزگان سرمایه گذاری کنند و منابع و ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی در این استان موجود است که فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی هستند.

وی خواستار مدیریت منابع و ظرفیت‌ها شد و افزود: نباید اجازه دهیم فرصت‌ها از دست برود و باید نیروی انسانی ماهر در هرمزگان تربیت کنیم که وظیفه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این است جوانان و کسانی که حرفه ندارند را آموزش دهد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان راه نجات اقتصاد کشور را سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و بیان داشت: بنده مشکل سرمایه گذاران را با دستور خودم حل می کنم چون افراد متقاضی برای سرمایه گذاری نباید در بروکراسی کار اداری سرگردان شوند.