به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در سخنانی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی معضل بسیار مهم ملی در سطح کشور محسوب می شود که مقام معظم رهبری همواره بر ضرورت رفع آنها در جامعه تاکید دارند اظهار داشت: آسیب های اجتماعی معضلی ملی و حتی فرا ملی است و اگر می خواهیم که آنها را رفع کنیم باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه طی سال های اخیر آسیب های اجتماعی در لرستان کاهش یافته است گفت: این امر نشانه اقدامات صورت گرفته از سوی دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به سخت کوش بودن و همچنین پیگیری مستمر دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان ادامه داد: این امر نشان دهنده صداقت، پیگیری و دلسوزی ایشان است.

افشار با اشاره به با جمع آوری معتادان متجاهر در لرستان از سوی این شورا عنوان کرد: همچنین دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با سایر دستگاههای این حوزه تعامل مثبتی برقرار کرد به طوری که با این اقدام شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در این استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست که ما ۳۰ سال عمر مدیریتی خود را در حوزه داشته باشیم گفت: تغییر در ذات مدیریت است و بیش از حد ماندن در این دستگاه زمینه خلاقیت و نوآوری را از انسان سلب می کند.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به تغییرات در شوراهای مبارزه با مواد مخدر استان های مختلف بیان داشت: این امر به هیچ عنوان نشانه کم کاری و یا سوء عملکرد نیست.

افشار با تاکید بر اینکه حجم مشکل و انبوه آسیب های اجتماعی می طلبد که سازمان های مردم نهاد غیر دولتی در کشور افزایش پیدا کنند ادامه داد: در این راستا مطالبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان طی سفرهای اخیر مسئولان ملی به استان احصا شده و به معاونت اداری و مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برای پرداخت ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در زمینه پیشگیری از اعتیاد گفت:این طرح در ۱۲ استان کشور اجرا شده و ادامه خواهد داشت.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه سخنان خود از پرداخت سهم اعتباری دستگاههای آموزشی مانند آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم تا اوایل مهر ماه از سوی این ستاد در حوزه پیشگیری عنوان کرد: همچنین دو نوع تفاهم نامه با صدا و سیما در سطح ملی و استانی در حوزه پیشگیری از اعتیاد منعقد کرده ایم.

افشار با تاکید بر اینکه در بحث توانمندسازی و پیشگیری از اعتیاد محدودیت اعتباری نداریم گفت: به زودی مصوبه احداث ساختمان ستادی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اجرایی می شود.