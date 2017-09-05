به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که پیرامون بررسی عملکرد معاونت اجتماعی فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان برگزار شد افزود: باید برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان بر اساس اولویت بندی اجرایی شود.

سلماسی اضافه کرد: باید در فعالیت های فرهنگی اجتماعی حداکثر استفاده را از ظرفیت تشکل های مردمی و سمن ها در تمامی ابعاد فرهنگی و آموزشهای شهروندی در راستای تحقق اهداف ایرانی اسلامی داشت.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ورزش و با تاکید بر توجه به این حوزه اظهار کرد: نگاه کلی باید به همگانی کردن ورزش در سطح شهر باشد و در این زمینه باید سرمایه گذاری صورت پذیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ایجاد فضای امن و دسترسی آسان تمامی اقشار در محلات مختلف شهر به ظرفیت های ورزشی را حائز اهمیت دانست و گفت: همراهی شورا و شهرداری در ورزش قهرمانی باید با اولویت بندی و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان صورت پذیرد.

دقت بیشتر مدیریت شهری بر مباحث مالی

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه بر دقت بیشتر مدیریت شهری بر مباحث مالی تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی باید مدیریت هزینه با دقت بالایی صورت پذیرد.

ابراهیم مولوی با اشاره به بازدید های سرزده اعضای شورا از پروژه های در دست اجرای شهر اظهارکرد: چندین پروژه در مراحل تکمیل و افتتاح است و بزودی به بهره برداری می‌رسند.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز با تاکید بر اینکه باید تعریف ساختاری مناسبی برای بهره گیری از ظرفیت فرهنگسراها صورت پذیرد، گفت: در استفاده از فضای فرهنگسراها باید از ظرفیت سمن ها و تشکل های مردمی در حوزه آموزش شهروندی بهره گرفته شود.

سید مسعود عسگریان با تاکید بر اینکه از ظرفیت فرهنگسراها باید تمامی اقشار جامعه استفاده کنند، افزود: ما به دنبال تیم داری و انحصار یک سری مجموعه های شهرداری برای عده خاص نیستیم و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی شهر متعلق به عموم شهروندان است.