شورای عالی استیناف صحت قرارداد عمادرضا را تایید کرد / پرونده شکایت پرسپولیس مختومه شد

به گزارش خبرنگارمهر، شورای عالی استیناف با حضورسیدرضا افتخاری ، داریوش مصطفوی نایب رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ، رشادتی عضو کمیته استیناف و عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی برگزار شد و به شکایت باشگاه پرسپولیس در خصوص قرارداد عماد رضا با باشگاه سپاهان رسیدگی کرد .



شورای عالی استیناف پس از بازبینی دوباره مدارک و مستندات پرونده مذکور ، شکایت باشگاه پرسپولیس را وارد ندانست و امروز ( پنجشنبه ) رای قبلی این پرونده که ازسوی کمیته انضباطی صادر شده بود را تایید کرد .



به این ترتیب شکایت باشگاه پرسپولیس در خصوص پرونده عمادرضا و باشگاه سپاهان و قهرمان فینال جام حذفی باشگاههای کشور مختومه شد.



عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر به خبرنگارمهرگفت: باشگاه پرسپولیس در شکایت خود نسبت به رای کمیته انضباطی مدعی بود که عماد رضا بطورهمزمان دارای دو گذرنامه است و در این زمینه کپی یکی از گذرنامه های عماد رضا را به شورای عالی استیناف ارائه کرد ولی با تحقیقات انجام شده مشخص شد که اوراق گذرنامه عماد رضا به اتمام رسیده و برای وی گذرنامه جدیدی صادر شده است و به این ترتیب شکایت باشگاه پرسولیس وارد اعلام نشد و رای قبلی در این زمینه مورد تایید قرار گرفت.



وی گفت : شورای عالی استیناف همچنین به موضوع شکایت باشگاه ملوان در خصوص پرداخت مبلغ 33 میلیون تومان به نصرت ایراندوست مربی فصل گذشته این باشگاه رای کمیته انضباطی را تایید و باشگاه ملوان را موظف به پرداخت مبلغ مذکورکرد.

کد مطلب 407948