علی یخکشی روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح سه شنبه و زمانی که کامیون حمل ضایعات کشتی به گل نشسته در ساحل میانکاله در حال حرکت به سمت کشتی برای حمل ضایعات بود؛ واژگون شد.
وی با اعلام اینکه تنها سرنشین این کامیون از وضعیت خوبی برخوردار است؛ ادامه داد: مشکل خاصی برای راننده این کامیون ایجاد نشده است و تنها کامیون واژگون شده است.
یخکشی، علت حادثه را خارج شدن کامیون از مسیر عنوان کرد که با همکاری نیروهای هلال احمر و افراد محلی به حالت اولیه بازگشته است.
رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد:
واژگونی کامیون حمل ضایعات در میانکاله بهشهر
بهشهر- رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله از واژگونی یکدستگاه کامیون در ساحل شبه جزیره میانکاله خبر داد و گفت: این کامیون با خارج شدن از مسیر اصلی در ساحل میانکاله واژگون شد.
علی یخکشی روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح سه شنبه و زمانی که کامیون حمل ضایعات کشتی به گل نشسته در ساحل میانکاله در حال حرکت به سمت کشتی برای حمل ضایعات بود؛ واژگون شد.
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