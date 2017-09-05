واژگونی کامیون حمل ضایعات در میانکاله بهشهر

علی یخکشی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح سه شنبه و زمانی که کامیون حمل ضایعات کشتی به گل نشسته در ساحل میانکاله در حال حرکت به سمت کشتی برای حمل ضایعات بود؛ واژگون شد.



وی با اعلام اینکه تنها سرنشین این کامیون از وضعیت خوبی برخوردار است؛ ادامه داد: مشکل خاصی برای راننده این کامیون ایجاد نشده است و تنها کامیون واژگون شده است.



یخکشی، علت حادثه را خارج شدن کامیون از مسیر عنوان کرد که با همکاری نیروهای هلال احمر و افراد محلی به حالت اولیه بازگشته است.