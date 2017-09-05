سومین برنامه دانشجویی استقبال از پیکر شهید حججی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، ستاد دانشجویی استقبال از پیکر شهید حججی در اطلاعیه شماره ۴، زمان و مکان سومین برنامه میدانی استقبال از پیکر شهید حججی را به شرح زیر اعلام کرد.

ضمن قدرانی از دانشجویانی که به صورت خودجوش در دو برنامه قبلی حضور پیدا کرده بودند. به اطلاع می رساند سومین برنامه میدانی استقبال دانشجویی از پیکر شهید حججی امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۷ در چهارراه ولیعصر تهران برگزار خواهد شد.

از همه جوانان و دانشجویان دعوت می شود تا با حضوری پر شور در سومین برنامه میدانی استقبال از پیکر شهید حججی، فضای شهر تهران را آکنده از عطر شهیدان مدافع حرم کنند. دانشجویان برای هماهنگی می توانند با شماره های، برادران: ۰۹۳۶۶۲۸۰۴۷۳ و خواهران: ۰۹۳۹۶۷۵۰۵۷۹ تماس حاصل کنند.