عید غدیر پایه ولایت تشییع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعربعلی جباری بعدازظهر سه شنبه در جلسه برگزاری جشن ولایت علوی افزود: واقعه غدیر هویت و شناسنامه شیعیان است و همه ما باید در بزرگداشت عید غدیر تلاش کنیم.



وی اظهار کرد: غدیر روز عید بزرگ خدا است و این اهمیت موضوع را بیشتر می کند و باید همگان در بزرگداشت این روز تلاش کنیم.



امام جمعه بهشهر، عید غدیر را پایه ولایت تشییع دانست و ادامه داد: این به آن معنا است که ما شیعیان بر پایه زندگی امام معصوم زندگی میکنیم و این چشمه جوشان همچنان ادامه دارد.



حجت الاسلام جباری افزود: تدبیر خاص و ویژه ای باید به دور از تنش، در بین پیروان ادیان داشته باشیم و غدیر را به عنوان سرچشمه همه ارزش ها و نیکی ها پاس بداریم.



وی گفت: این ماه، ماه مناسبت های بسیار زیبا، خوب و اثرگذار است و تشکیل کاروان شادی را هم به فال نیک می گیریم و تلاش می کنیم تا راه اندازی کاروان شادی غدیر راهی برای تبیین درست واقعه غدیر بوده و این مهم در جامعه نهادینه شود.



به گزارش خبرنگار مهر، کاروان شادی غدیر روز جمعه ۱۷شهریور ماه در آستانه عید غدیر خم ساعت ۱۱صبح از امامزاده علی اصغر (ع) بهشهر به سمت نصلای نماز جمعه حرکت کرده و با برگزاری جشن ولایت در مصلا اقامه نماز جمعه را در دستور کار دارد.