فرهنگ عفاف و حجاب در خطر آسیب جدی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی پلیس و ائمه جماعت استان مرکزی در اراک که در رابطه با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: هدف از تشکیل این نشست ایجاد تعامل بیشتر و بالا بردن همکاری های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی است تا بتوانیم به رسیدن به اهداف بلند جمهوری اسلامی کمک کنیم.

وی افزود: مبلغین دینی باید در کنار مسئولین انتظامی استان بوده و در جریان ماوقع استان قرار بگیرند تا حساسیت ها افزایش پیدا کند و زمینه های فرهنگی، اجتماعی و انتظامی مقابله با آسیب ها فراهم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان داشت: قرن ها است که مباحث سوگواری در کشور ما وجود دارد و این فرهنگ ارزشمند و دیرینه اعتقادی است، اما جامعه امروزی متاسفانه شرایط بدی را به دلایل گوناگونی مثل بدحجابی و بی حجابی، طلاق، کاهش ارزش خانواده و... رقم زده است.

قربانپور تصریح کرد: بخشی از آسیب های مکتبی مبنایی و اعتقادی هستند که نیاز به اصلاح دارد و بعضی از اعمال برخلاف دین، کاملا تعمدی انجام می شود که با برخورد فیزیکی هم به نتیجه نخواهند رسید، اما بخشی از آن با امر به معروف و نهی از منکر و عملکرد نیروی انتظامی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلاتی که ریشه در مسائل اعتقادی، اخلاقی و مبنایی دارد، طبیعی است که باید با مبانی فکری در این زمینه ورود پیدا کرد که بخش اعظمی از این کار در دست مبلغین دینی و روحانیون است و وقتی موضوعی اصل وحی حاکمیت دینی است طبیعی است که تبیین این وحی به عهده روحانیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بخشی از مسائلی که در رابطه با مبحث مذکور نیاز به تبیین دارد مربوط به جریانات قمه زنی در ماه محرم است که محتواها و آثار اجتماعی خود را دارد، اما گاهی در مقابله با این موارد درگیری هایی بین این افراد و پلیس اتفاق می افتد که باید از رخداد این موارد جلوگیری کرد و این مسائل از قبل و طی عملیات فکری و فرهنگی اصلاح شود.

قربانپور تشریح کرد: متاسفانه موضوع بی حجابی و بدحجابی از حد متعارف گذشته و در سال جاری این بستر نامطلوب نسبت به سال های قبل بیشتر فراهم شده، که نشان می دهد باید تدابیر جدیدی برای مباحث فکری و اعتقادی حجاب اندیشیده شود.

وی افزود: همچنین در بحث نذورات مردمی نیز باید توجه داشت که نذر جایگاهی شرعی دارد اما مقدمات آن در بعضی مواقع ممکن است مشروعیت نداشته باشد، بنابراین اصل نذر هم تحقق پیدا نخواهد کرد که این مورد باید اطلاع رسانی شود و در کل به بخش آسیب های اجتماعی و به ویژه مذهبی باید به طور جدی ورود پیدا کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در کل کشور و همینطور استان مرکزی مصرف مواد الکلی رو به افزایش است و یقینا باید در این مورد نیز خلأها پر شود تا مشکلات کم تر شده و همه این موارد به مباحث ریشه ای مرتبط است.

قربانپور اظهار داشت: در موضوع خانواده، ارزش بنیاد خانواده رو به کاهش و انفصال بنیان خانواده روبه افزایش است که از هر دو جهت بنیان خانواده متزلزل شده و خود آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مساله حرام خواری نیز از دیگر مشکلات است که تنها با مقابله نظامی و نظارتی نمی توان ثمرات مطلوبی را در رابطه با آن به دست آورد بلکه باید آثار معنوی این موارد نیز منعکس شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان گفت: در آستانه محرم باید کارگروه های ویژه ای تعریف شود و روحانیون پاسخ به شبهات برعلیه حاکمیت دینی را جزئی از برنامه های کاری خود قرار دهند و با پاسخگویی به این موارد است که کارآمدی جمهوری اسلامی و نظام مردم سالاری دینی نشان داده خواهد شد.