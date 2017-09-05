شکاف عمیق تکنولوژیک ایران با کشورهای پیشرفته دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در نخستین هم‌اندیشی شورای راهبری برنامه آینده نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو، گفت: داشتن درک روشنی از فضای ارتباطات دنیا، به ما کمک خواهد کرد موضوعات مختلف و چالش های موجود را شناسایی کنیم.

وی افزود: در سالهای اخیر وارد نسل جدیدی از ارتباطات مخابراتی شده ایم که اثرات پیرامونی آن از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی فراتر رفته و وارد حوزه های امنیتی شده است.

جهانگرد تصریح کرد: ایران کشوری در حال توسعه است که شکاف عمیق تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته دنیا دارد. ایران بیشتر مصرف کننده تکنولوژی های وارداتی است. به همین دلیل انتخاب مسیر در این زمینه تحول عظیمی در کشور ایجاد می کند و از نظر حاکمیتی برای کشور اهمیت زیادی دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با انتقاد از این موضوع، ادامه داد: باید از نظر تکنولوژی به شرایطی برسیم که بتوانیم تسلط به چرخه حیات داخل سرزمینمان را بیشتر کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در حال حاضر ۸۰۰ هزار دانشجوی مقطع فوق لیسانس در کشور وجود دارد که باید برای بکارگیری ظرفیتشان در حل مشکلات کشور تمهیداتی اندیشیده شود. باید از توان فکری جوانان برای رفع معضلات کشور استفاده و رفع مشکلات و چالش های کشور را تبدیل به قانون کنیم تا استحکام حاکمیت تضمین شود.

جهانگرد ضمن لزوم پرداختن به مسائل اساسی کشور، نیازهای اساسی کشور را در چهار حوزه تقسیم بندی کرد و ادامه داد: باید در بخش «تامین آب شیرین» و « توجه به انرژی غیر فسیلی»، «ارتباطات و حمل و نقل بین المللی» و «ارتباطات دیتا و مبادله دیتا برای عموم مردم» اقدامات عاجلی صورت گیرد و برنامه آینده نگاری نیز یکی از اقدامات مفیدی است که باید به آن توجه شود.