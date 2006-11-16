نصرت‌ الله لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اعلام کرد: از میان افرادی که برای نامزدی انتخابات خبرگان در استان قم ثبت‌نام کرده بودند 5 نفر از سوی شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده شدند.



وی افزود: از میان 33 نفر ثبت‌نام کننده، 12 نفر انصراف داده و 17 نفر شرایط لازم را برای کاندیداتوری انتخابات کسب نکردند.



مسئول دفتر هیأت نظارت همچنین اعلام کرد: کاندیداهایی که به تشخیص داده شده، اعتراض داشته باشند می‌توانند تا در مهلت قانونی با مراجعه به هیأت‌های نظارت اعتراض خود را ابراز کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.