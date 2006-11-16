نصرت الله لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اعلام کرد: از میان افرادی که برای نامزدی انتخابات خبرگان در استان قم ثبتنام کرده بودند 5 نفر از سوی شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده شدند.
وی افزود: از میان 33 نفر ثبتنام کننده، 12 نفر انصراف داده و 17 نفر شرایط لازم را برای کاندیداتوری انتخابات کسب نکردند.
مسئول دفتر هیأت نظارت همچنین اعلام کرد: کاندیداهایی که به تشخیص داده شده، اعتراض داشته باشند میتوانند تا در مهلت قانونی با مراجعه به هیأتهای نظارت اعتراض خود را ابراز کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.
مسؤول دفتر هیأت نظارت شورای نگهبان در قم از تأیید صلاحیت 5 نفر برای نامزدی این دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
نصرت الله لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اعلام کرد: از میان افرادی که برای نامزدی انتخابات خبرگان در استان قم ثبتنام کرده بودند 5 نفر از سوی شورای نگهبان حائز صلاحیت تشخیص داده شدند.
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