پنجمین بیمارستان صحرایی استان مرکزی در خمین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بیمارستان صحرایی روز سه شنبه با نام شهید مدافع حرم، علی اکبر عربی، افتتاح شد تا در راستای خدمت رسانی به اقشار محروم و کم برخوردار فعالیت کند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در آیین بهره برداری از بیمارستان صحرایی شهرستان خمین با اشاره به اینکه خدمت رسانی به اقشار نیازمند در مناطق محروم یک حرکت جهادی و انقلابی است، اظهار داشت: هدف اصلی برپایی این بیمارستان کمک به اقشار محروم و ارتقای سطح سلامت اقشار نیازمند توسط نیروهای جهادی بسیج است که یک حرکت انقلابی در راستای پیشبرد اهداف نظام انقلاب اسلامی در راستای محرومیت زدایی به شمار می رود.

سردار محسن کریمی افزود: حل مشکلات بخش درمان و حوزه پزشکی مناطق محروم با بهره گیری از ظرفیت جهادی نیروهای بسیجی جامعه پزشکی امکان پذیر است و بسیاری از مشکلات در این بخش را در مناطق محروم رفع می کند.

وی تصریح کرد: بیمارستان صحرایی مدافع حرم علی اکبر عربی شهرستان خمین با هدف ارایه خدمات در بخش های مختلف پزشکی و درمانی به بیش از ۲۵هزار بیمار راه اندازی شده است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: طی سال های گذشته در منطقه کمیجان، هندودر شازند، زالیان شازند و خنداب، بیمارستان صحرایی برپا شده بود و امسال نیز خدمت رسانی بسیج جامعه پزشکی به اقشار نیازمند در زادگاه حضرت امام خمینی(ره) انجام شده است.

کریمی گفت: به منظور برپایی پنجمین بیمارستان صحرایی استان مرکزی در خمین، سپاه روح الله استان مرکزی، بسیج جامعه پزشکی استان و ناحیه مقاومت بسیج خمین همکاری و اقدامات لازم را انجام داده اند.

گفتنی است پزشکان متخصص و عمومی این بیمارستان صحرایی به طور داوطلبانه و جهادی از امروز به مدت چهار روز خدمات پزشکی درمانی را به بیماران نیازمند و اقشار محروم به صورت رایگان ارائه می کنند.