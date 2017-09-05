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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان:

جامعه پزشکی استان زنجان کم ترین تخلفات را دارند

جامعه پزشکی استان زنجان کم ترین تخلفات را دارند

زنجان-رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان گفت:جامعه پزشکی استان زنجان نجیب ترین صنف هستند و کم ترین تخلفات و تنش را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه طرف قرار داد بیمه و با مراکز تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: باید جلوی هجمه های پزشکی گرفته شود و خدمات ارائه شده به جامعه به خوبی در جامعه منعکس و اطلاع رسانی شود. 

وی اظهار کرد: بار درمانی را بخش خصوصی انجام می دهد و مشکل منابع ما فقط کسری نیست و در مدیریت مشکل وجود دارد. 

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان گفت: جامعه پزشکی استان زنجان  نجیب ترین صنف هستند و کم ترین تخلفات را دارند و  جامعه پزشکی استان زنجان نسبت به سایر استانها در رسانه های شنیداری و گفتاری در استان تنش نداشته است. 

بابایی تاکید کرد: تعامل و تفاهم دو طرفه خوبی بین پزشکان و مراکز سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و در فضای  مجازی نباید منفعلانه برخوردکنند و مطالبات  به حق را بگویند و در کدام صنف نسیه کار می شود. 

وی تصریح کرد: سیاه نمایی هایی درفضای مجازی انجام می شود و باید برخورد لازم انجام شود. 

رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان ابراز کرد: تامین منابع مالی در طرح تحول سلامت اهمیت بالایی دارد و در حوزه بخش خصوصی نیروهای بسیار توانمندی در عرصه پزشکی وجود دارد که توانایی‌های خود را در سطح کشور عرضه کرده اند. 

بابایی افزود: باید بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و با تعامل درست اقدام کند و توجه به حوزه بهداشت و پیشگیری هم اهمیت بالایی دارد.

وی به اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و  گفت: این طرح به خوبی اجرا شده و پزشکان کارهای ارزشمندی را برای جامعه انجام داده اند و این افراد به عنوان الگو جامعه هستند.

کد مطلب 4079613

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