برگزیدگان هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم وفناوری نانو روز سه شنبه با حضور قربان علی افشانی مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد فنآوری نانو، صفر لک معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و دانش آموزان نخبه برگزیده المپیاد دانش آموزی در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

در این المپیاد در مرحله اول پس از ثبت نام ۲۳ هزار و ۵۱۸ دانش آموز تعداد ۳۶ نفر برای مرحله عملی برگزیده شدند و پس از گذراندن کلاس های تئوری، گزارش نویسی، فعالیت آزمایشگاهی و تحویل کار و آزمون با نظر هیئت داوران رتبه های برتر و صاحبان مدالهای طلا، نقره و برنز معرفی شدند.

در این المپیاد آبتین قاسم پور از استان قزوین طلا گرفت و دانیال معروفی، احمد سلیمی، دیار محمدی هم توانستند مدال طلای مسابقات را از آن خود کنند.

همچنین عثمان زارعی، فاطمه کبیری، محمد فرهادی، مرتضی صفاری و مهران عبداللهی در رده دوم قرار گرفتند و صاحب مدال نقره شدند.

محسن حسن پور، ابوالفضل باقرزاده، محمدرضا باباعلی، فاطمه منصوری، مازیار افشار، روزا رستم نژاد، خدیجه حاج محمدی، علیرضا غیاثیان آرانی، امیرحسین پرهیزکار، سینا زحمتکش، آرش باقرپور هم با قرار گرفتن در سکوی سوم صاحب مدال برنز شدند.

همچنین دیپلم افتخار به اسرین حیدری، شهرزاد مقیم، زینب رام ساردار، پریسا آیینی، کوثر عبدالله زاده، فائزه شهریاری، مه جبین شولی، مدینه چالاک، پارسا فرهیخته، زیبا رحمانی، محمد زراعتکار، سهیل سهیلی، محمد خوش رفتار وعارفه انصاری مقدم تعلق گرفت.

در این جشنواره از استادان و داوران و همکاران برگزار کننده المپیاد نیز تجلیل شد.