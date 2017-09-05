ایجاد فرصت شغلی مزیت توجه به حوزه گردشگری محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار صومعه سرا در جلسه شورای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که بعدازظهر سه شنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: امروز بخش عمده ای از درآمده های کشورها را صنعت توریسم و جذب گردشگر تأمین می کند.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشورهای توسعه یافته پروژه های عمرانی، صنایع دستی در اختیار صنعت گردشگری است، افزود: ایجاد فرصت شغلی و رونق اقتصادی بخشی از مزیت های توجه به این صنعت است.

علی فتح اللهی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه گردشگری دومین بحث در اقتصاد دنیا است، گفت: باید برای حضور موفق در این صنعت برنامه ریزی مناسب داشته و در ساخت و اجرای پروژه های عمرانی به راهکارهای جذب گردشگر توجه شود.

وی همچنین بر استفاده از المان های شهری متفاوت، ساخت و ساز بر اساس الگوهای معماری یکسان و زیبا، بازی با رنگ ها در زیباسازی شهری، نورپردازی و سایر آیتم ها تأکید کرد و یادآورشد: می توان با اجرای این برنامه ها به صنعت گردشگری شهرستان صومعه سرا رونق بخشید.

فتح اللهی با بیان اینکه باید در هنگام اجرای برنامه ها از نظرات تخصصی و کارشناسی بهره گیری شود، تصریح کرد: باید با همفکری و برنامه ریزی یک هدف گردشگری برای این شهرستان تعریف و در راستای اجرایی شدن آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه های فرهنگی با محوریت آداب و رسوم محلی و آیین های گذشته منطقه را معرفی کنیم، خاطر نشان کرد: جشنواره ها، کنسرت ها، تئاتر و در مجموع برنامه های فرهنگی و هنری می تواند راه را برای رسیدن به هدف گردشگری کوتاه تر و هموارتر سازد.

راه اندازی نخستین مرکز فروش صنایع دستی در طاهرگوراب صومعه سرا

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صومعه سرا در ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در جهان، اظهار کرد: امروز صنعت گردشگری برای کشورهای روبه توسعه یکی از راهکارهای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است.

علیرضا مهرگان با اشاره به انواع گردشگری اعم از ورزشی، تفریحی، شهری، درمانی، بارداری و الکترونیکی، افزود: باید تلاش شود تا زمینه های پذیرش گردشگر شناسایی کرده و شرایط را برای حضور گردشگران فراهم کرد.

وی با تأکید براینکه برگزاری جشنواره های مختلف فرصت مناسبی برای ایجاد این فضا در سطح شهرها است، گفت: با توجه به برگزاری جشنواره های مختلف در سطح شهرستان صومعه سرا اعم از توت فرنگی، رشته خشکار و حلوای ضیابری می توانیم این فرصت ها را بیشتر کرده تا با برگزاری جشنواره ها ورود گردشگر را به این شهرستان افزایش دهیم.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صومعه سرا در ادامه ایجاد زیرساخت های مناسب در حوزه گردشگری را بسیار مهم و حائز اهمیت عنوان و خاطرنشان کرد: در حوزه اقامتی برای گردشگران یک درخواست مجوز احداث هتل در شهرستان شده که اقدامات اولیه در حال انجام است.

وی افتتاح رستوران و مراکز پذیرایی مدرن را یکی دیگر از راهکارهای جذب گردشگر برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر شاهد رشد این مراکز در سطح شهرستان صومعه سرا هستیم.

مهرگان همچنین با بازگشایی نخستین مرکز فروش صنایع دستی در طاهرگوراب در مسیر ترانزیتی اشاره کرد و افزود: برای راه اندازی این مرکز تولیدی، بسته بندی و عرضه صنایع دستی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شهرداری ها در ایجاد فضاهای مناسب برای جذب گردشگر در شهرستان بسیار نقش تعیین کننده دارند، ادامه داد: می توانیم با تعامل و همکاری بین دستگاهی زمینه های مناسب برای جذب گردشگر، معرفی جاذبه های شهرستان در حوزه های مختلف را فراهم کنیم.